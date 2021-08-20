Wildberries обвинил иностранные платежные системы в угрозах банкам РФ из-за комиссий

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries заявил о незаконном давлении иностранных платежных систем на российские банки из-за решения о взимании комиссий.

"Нам стало известно о поступлении официальных писем от зарубежных платежных систем в адрес российских банков с угрозами штрафных санкций. Рассматриваем эти инциденты как попытки давления на отечественные финансовые организации, ограничения их независимой работы", - сообщила пресс-служба Wildberries.

"Мы также считаем подобные запугивания проявлением недобросовестной конкуренции со стороны иностранных платежных систем и попыткой воспользоваться своим доминирующим положением на российском рынке", - отмечается в сообщении.

Комиссия при оплате картами Visa и Mastercard

Ранее Wildberries объявил, что с 16 августа снизил цены с учетом размера платежных комиссий, которые раньше учитывались в стоимости товаров. С учетом того, что платежные системы устанавливают различные комиссии, теперь покупатели могут самостоятельно выбирать, какой платежной системой им удобнее и выгоднее пользоваться, сообщили в компании. Покупатели смогут экономить, пользуясь российскими платежными системами "Мир", Система быстрых платежей (СБП) и SberPay. При этом при оплате Visa и Mastercard комиссия останется на ранее установленном уровне.

"Мы не вводили какие-либо дополнительные комиссии, так как тарифы формируются платежными системами, а не нами", - подчеркнули в пресс-службе Wildberries.

По данным ритейлера, в зарубежных странах эти комиссии значительно ниже, "что является очевидным фактом дискриминации российского бизнеса".

Реакция Visa и Mastercard на комиссии у Wildberries

Как сообщалось, решение Wildberries вызвало критику со стороны иностранных платежных систем Visa и Mastercard.

"Мы последовательно выступаем против такой практики, поскольку убеждены, что такие действия негативно сказываются не только на потребителях, но и на самом бизнесе. Мы убеждены, что у потребителей должна быть возможность выбирать наиболее удобный для себя способ оплаты. Мы расследуем на текущий момент ситуацию с партнером, однако правила платежной системы Visa, наши тарифы и позиция относительно взимания дополнительной комиссии при оплате по картам остаются неизменными", - отмечалось в заявлении Visa.

Глава Mastercard в России Алексей Малиновский заявлял, что компания обеспокоена возможной дискриминацией миллионов держателей карт Mastercard - активных участников рынка электронной коммерции. "В соответствии с правилами нашей платежной системы запрещено взимание торговым предприятием дополнительной комиссии (surcharge) с держателя карты", - подчеркнул он.