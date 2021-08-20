Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Wildberries обвинил иностранные платежные системы в угрозах банкам РФ из-за комиссий

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries заявил о незаконном давлении иностранных платежных систем на российские банки из-за решения о взимании комиссий.

"Нам стало известно о поступлении официальных писем от зарубежных платежных систем в адрес российских банков с угрозами штрафных санкций. Рассматриваем эти инциденты как попытки давления на отечественные финансовые организации, ограничения их независимой работы", - сообщила пресс-служба Wildberries.

"Мы также считаем подобные запугивания проявлением недобросовестной конкуренции со стороны иностранных платежных систем и попыткой воспользоваться своим доминирующим положением на российском рынке", - отмечается в сообщении.

Комиссия при оплате картами Visa и Mastercard

ЭкономикаVisa обеспокоена решением Wildberries брать комиссию при оплате ее картам в РФVisa обеспокоена решением Wildberries брать комиссию при оплате ее картам в РФЧитать подробнее

Ранее Wildberries объявил, что с 16 августа снизил цены с учетом размера платежных комиссий, которые раньше учитывались в стоимости товаров. С учетом того, что платежные системы устанавливают различные комиссии, теперь покупатели могут самостоятельно выбирать, какой платежной системой им удобнее и выгоднее пользоваться, сообщили в компании. Покупатели смогут экономить, пользуясь российскими платежными системами "Мир", Система быстрых платежей (СБП) и SberPay. При этом при оплате Visa и Mastercard комиссия останется на ранее установленном уровне.

"Мы не вводили какие-либо дополнительные комиссии, так как тарифы формируются платежными системами, а не нами", - подчеркнули в пресс-службе Wildberries.

По данным ритейлера, в зарубежных странах эти комиссии значительно ниже, "что является очевидным фактом дискриминации российского бизнеса".

Реакция Visa и Mastercard на комиссии у Wildberries

Как сообщалось, решение Wildberries вызвало критику со стороны иностранных платежных систем Visa и Mastercard.

"Мы последовательно выступаем против такой практики, поскольку убеждены, что такие действия негативно сказываются не только на потребителях, но и на самом бизнесе. Мы убеждены, что у потребителей должна быть возможность выбирать наиболее удобный для себя способ оплаты. Мы расследуем на текущий момент ситуацию с партнером, однако правила платежной системы Visa, наши тарифы и позиция относительно взимания дополнительной комиссии при оплате по картам остаются неизменными", - отмечалось в заявлении Visa.

Глава Mastercard в России Алексей Малиновский заявлял, что компания обеспокоена возможной дискриминацией миллионов держателей карт Mastercard - активных участников рынка электронной коммерции. "В соответствии с правилами нашей платежной системы запрещено взимание торговым предприятием дополнительной комиссии (surcharge) с держателя карты", - подчеркнул он.

Wildberries

Новости по теме

Новости

Туроператоры опасаются волны исков о возврате денег за отмененные из-за пандемии туры

Туроператоры опасаются волны исков о возврате денег за отмененные из-за пандемии туры

Рост акций "Распадской" превысил 30% на изменении дивидендной политики

"Газпром" после аварии в Уренгое направил часть конденсата на мощности "НОВАТЭКа"

"Газпром" после аварии в Уренгое направил часть конденсата на мощности "НОВАТЭКа"

Нефть Brent подорожала до $66,57 после падения цены до минимумов с мая

Виноград для производства вина подорожает в РФ минимум на 30%

Виноград для производства вина подорожает в РФ минимум на 30%

Зеленский не поверил в выполнение всех обещаний США и ФРГ по "Северному потоку 2"

Зеленский не поверил в выполнение всех обещаний США и ФРГ по "Северному потоку 2"

Новости о "Северном потоке 2" дали Европе скидку на газ в $100. Обзор

Новости о "Северном потоке 2" дали Европе скидку на газ в $100. Обзор

Amazon собрался открыть несколько физических розничных магазинов в США

Виноделы французского Прованса сильно пострадали от пожаров

Виноделы французского Прованса сильно пострадали от пожаров

"Фанагория" сообщила об ущербе для виноградников из-за разгула стихии

"Фанагория" сообщила об ущербе для виноградников из-за разгула стихии
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');