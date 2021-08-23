Wildberries отметил рост популярности российских платежных систем после введения "скидок"

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Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Крупнейший в РФ онлайн-ритейлер Wildberries отметил рост популярности российских платежных систем после введения скидок при оплате через них.

Как сообщалось, с 16 августа Wildberries снизил цены с учетом размера платежных комиссий, которые раньше учитывались в стоимости товаров. "Скидки" на размер комиссий были введены при оплате через "Мир", SberPay и Систему быстрых платежей (СБП). При этом при оплате через Visa Inc. и Mastercard Inc. комиссия осталась на ранее установленном уровне и теперь показывается покупателям.

По данным ритейлера на 15 августа, первое и второе места по популярности среди российских покупателей занимали международные платежные системы, третье место - платежная система "Мир". С 16 августа, после введения скидок и публикации информации о комиссиях зарубежных платежных систем, покупатели все чаще выбирали отечественные платежные системы, говорится в сообщении Wildberries. По данным на 20 августа, "Мир" стал занимать первое место по объему транзакций.

Кроме того, за прошедшую неделю рост объемов транзакций через SberPay от Сбербанка вырос в пять раз.

По прогнозам Wildberries, SberPay в ближайшее время может занять второе место после системы "Мир", третье место может получить СБП, востребованность которой также активно растет.

"Введение скидок не нарушает ни российское законодательство, ни правила самих международных платежных систем. После того, как в Wildberries довели информацию до покупателей о скидках при оплате различными платежными системами, как мы видим, они сделали свой выбор. Выросло и количество заказов на Wildberries: с 16 по 22 августа на 171% год к году", - отметили в пресс-службе ритейлера.

Как полагают в Wildberries, благодаря позиции компании, выступающей против скрытых комиссий, "рынок платежных систем в России начал активно меняться".

Как сообщалось, действия Wildberries вызвали критику со стороны иностранных платежных систем Visa и Mastercard.