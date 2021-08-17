Visa обеспокоена решением Wildberries брать комиссию при оплате ее картам в РФ

Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Visa обеспокоена решением крупнейшего российского онлайн-ритейлера Wildberries взимать комиссию при оплате за товары картами Visa в России, говорится в сообщении компании.

"Мы последовательно выступаем против такой практики, поскольку убеждены, что такие действия негативно сказываются не только на потребителях, но и на самом бизнесе. Мы убеждены, что у потребителей должна быть возможность выбирать наиболее удобный для себя способ оплаты. Мы расследуем на текущий момент ситуацию с партнером, однако правила платежной системы Visa, наши тарифы и позиция относительно взимания дополнительной комиссии при оплате по картам остаются неизменными", - говорится в сообщении компании.

С 16 августа Wildberries снизила цены с учетом размера платежных комиссий, которые раньше учитывались в стоимости товаров. С учетом того, что платежные системы устанавливают различные комиссии, теперь покупатели могут самостоятельно выбирать, какой платежной системой им удобнее и выгоднее пользоваться. Покупатели смогут экономить, пользуясь российскими платежными системами "Мир", Система быстрых платежей (СБП) и SberPay.

"Благодаря появлению нового функционала формирование цены на товар стало еще более прозрачным для покупателей: в ней учтены не только действующие промо-акции и персональные скидки по программе лояльности, но и комиссии платежных систем. Пользователи теперь видят, как складывается цена на товар, и как они смогут дополнительно сэкономить при покупках на Wildberries", - сообщили в пресс-службе ритейлера.

SberPay доступен для оплаты заказов на Wildberries с августа 2021 года - при этом Wildberries стал первым российским онлайн-ритейлером, который запустил эту опцию от Сбера.

По данным на август 2021 года, на Wildberries оформляется около 2,3 млн заказов ежедневно, примерно такое же количество транзакций совершается россиянами при оплате заказов - на сумму около 2 млрд рублей. Таким образом, благодаря новой опции россияне могут ежедневно экономить около 40 млн рублей, что соответствует комиссиям западных платежных систем.

На крупнейшем российском онлайн-ритейлере Wildberries представлено свыше 14,5 млн SKU (артикулов) различных товаров: от одежды, обуви, детских товаров, продуктов питания - до бытовой техники, электроники и ювелирных изделий. Через торговую платформу свои товары продают свыше 260 тыс. российских предпринимателей и компаний, большая часть из которых является представителями малого и среднего предпринимательства.