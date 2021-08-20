Производители свинины РФ за неделю повысили цены на свиней на 2,1%

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Производители свинины РФ за неделю к 18 августа увеличили отпускные цены на свою продукцию.

Как сообщает Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные ведомственной системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности, средневзвешенная цена (без НДС) на 18 августа на свиней (в живом весе) составила 118,84 тыс. рублей за тонну, повысившись за неделю на 2,1%, на свиные полутуши – 179,40 тыс. рублей (на 1,4%).

Как сообщал Росстат ранее, за неделю с 10 по 16 августа потребительские цены на свинину (кроме бескостного мяса) выросли на 0,93%. Причем темпы роста ускорились. С начала года свинина подорожала на 9,6%.

Как заявил "Интерфаксу" генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, существенный рост цен на свинину был отмечен неделю назад – цены на полутуши доходили до 200 тыс. рублей за тонну, на "живок" – до 140 тыс. рублей.

"Сейчас они чуть поменьше, но все равно находятся на исторически рекордных уровнях", - сказал он.

Как считает Рылько, рост цен можно объяснить, прежде всего, высоким спросом на свинину. "Лето – это традиционно "шашлычный" период, спрос на мясо большой. Определенную роль играет и то, что еще сохраняются ограничения на зарубежный отдых, люди остаются в стране, что увеличивает потребление", - сказал он.

По его словам, ряду боенских предприятий в этот период не хватало живых свиней на переработку.

На рынках других видов мяса ценовая динамика была разнонаправленной.

Производители курятины к 18 августа повысили цены на живых кур на 0,6%, до 91,16 тыс. рублей, но на мясо кур (тушка) снизили на 0,1%, до 124,25 тыс. рублей за тонну.

Цены производителей на крупный рогатый скот (в живом весе) за неделю к 18 августа снизились на 0,2%, до 127,72 тыс. рублей за тонну, на полутуши – повысились на 0,1%, до 256,25 тыс. рублей за тонну.

По данным Росстата, цены на куриное мясо с 10 по 16 августа выросли на 0,08% против 0,05% неделей ранее. С начала года курятина подорожала на 15,6%. Рост цен на говядину и баранину (кроме бескостного мяса), напротив, немного замедлился. Говядина подорожала на 0,26% против 0,35% неделей ранее. С начала года цены на это мясо повысились на 6,8%. Рост цен на баранину составил 0,16% против 0,43% неделей ранее, с начала года – на 12,7%.