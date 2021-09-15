РФ с 15 сентября запретила ввоз бразильской говядины и скота из двух штатов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 15 сентября запрещает ввоз в РФ крупного рогатого скота и говядины из штата Минас-Жерайс Бразилии. Поставки бескостной говядины также ограничены из штата Мату-Гроссу.

Как сообщается в материалах ведомства, это связано "с получением информации о возникновении случаев губкообразной энецефалопатии крупного рогатого скота (так называемое "коровье бешенство" - ИФ)".

Запрет поставок из штата Минас-Жерайс также касается крови и кровесодержащих продуктов, говядины на кости, говяжьих субпродуктов, кишечного сырья, полученного от крупного рогатого скота, за исключением защищенных оболочек, говядины механической обвалки, а также переработанных белков, предназначенных на корм продуктивным животным.

Кроме того, по этой причине Россельхознадзор с 15 сентября запрещает ввоз бескостной говядины, полученной от скота старше 30 месяцев, из штатов Мату-Гроссу и Минас-Жерайс. С этой же даты ограничивается транзит по РФ крупного рогатого скота из этих двух штатов.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Россельхознадзора, поставки крупного рогатого скота, говядины на кости, крови и кровесодержащих продуктов, говяжьих субпродуктов и другой продукции из КРС из штата Мату-Гроссу были запрещены в 2014 году. Ввоз бескостной говядины, полученной от скота старше 30 месяцев, ранее не ограничивался.