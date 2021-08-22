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Путин поставит вопрос о моратории на проверки бизнеса в 2022 году перед кабмином

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поддержал идею моратория на плановые проверки бизнеса в 2022 году.

"Что касается проверок, то это то же самое (поддерживаю - ИФ). Я в правительстве обязательно этот вопрос поставлю для обсуждения", - сказал он на встрече с представителями "Единой России" в воскресенье.

С соответствующим предложением к Путину обратился председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

По словам президента, "чем меньше административное давление - тем лучше".

При этом Путин подчеркнул, что "этот вопрос связан с обеспечением безопасности потребителя".

Владимир Путин

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