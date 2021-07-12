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Титов призвал снизить штрафы для малого и среднего бизнеса на 50%

Титов призвал снизить штрафы для малого и среднего бизнеса на 50%
Борис Титов
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает возможным в будущем изменить принципы госконтроля за малым и средним бизнесом, в том числе вполовину снизить суммы штрафов для таких предпринимателей, а в случае, когда нарушение в их работе выявлено впервые, сделать единственным возможным наказанием предупреждение.

"В перспективе Титов предлагает ввести новые принципы государственного контроля. В частности, сделать предупреждение безальтернативной санкцией для субъекта МСП, если нарушение выявлено впервые и оно не привело к причинению вреда жизни и здоровью людей. Распространить предупреждения на нарушения в налоговой сфере (если действия не умышленны и допущены впервые)", - говорится в докладе Титова президенту РФ.

Бизнес-омбудсмен также считает, что разрешать накладывать штрафы на бизнес можно только в случаях, если административное дело открыто в ходе проверки, проводимой по согласованию с прокуратурой.

Титов предлагает в будущем "снизить на 50% размеры штрафов для МСП, ИП и самозанятых и установить дифференцированные суммы штрафов в процентах от выручки хозяйствующего субъекта за определенный период (по аналогии со штрафами за антимонопольные нарушения)", исключить одновременное административное наказание организации и ее должностного лица.

"Наконец, предложено внедрить при поддержке государства систему финансового страхования субъектов предпринимательства от неправомерных действий (бездействия) контрольно-надзорных органов. Речь идет о добровольном страховании бизнеса при одновременном софинансировании взносов со стороны государства. В случае судебного подтверждения факта нарушения со стороны контрольного органа страховая компания должна будет выплатить предприятию компенсацию, а затем взыскивать понесенный ущерб с госоргана и его должностных лиц", - говорится в докладе.

Борис Титов

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