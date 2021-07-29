ФНС сможет на этапе проверки "блокировать" имущество бизнеса

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Налоговые органы могут получить право оперативно, еще до окончания проверки, налагать обеспечительные меры на имущество должников, пишет в четверг газета "Ведомости".

Минфин и ФНС дорабатывают инструментарий для борьбы с уклонением от уплаты налогов, сообщает издание со ссылкой на источники. По словам представителя Минфина РФ, прорабатывается вопрос предоставления права налоговым органам "фиксации имущества, проверяемого в целях предотвращения возможности использования недобросовестными налогоплательщиками лазеек для уклонения от уплаты налогов".

Предварительные меры будут вводиться при наличии признаков ухода от налогов. Сами признаки установят по определенному риск-ориентированному подходу.

Сейчас налоговые органы могут устанавливать обеспечительные меры только в результате проверки - после решения о привлечении к ответственности - или если налогоплательщик не сдает отчетность. Решение принимает руководство налоговой инспекции, если достаточно оснований полагать, что иначе будет сложно или невозможно взыскать задолженность. Обеспечительные меры бывают двух видов: запрет на передачу, в том числе в залог, имущества без согласия налогового органа и приостановка операций по счетам.

Налогоплательщики, по которым проводились проверки, сокрыли ликвидные активы не менее чем на 170 млрд рублей за два года, пишет газета со ссылкой на данные представителя ФНС.