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Нефть подорожала на 3% после семи дней падения

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются примерно на 3% в ходе торгов в понедельник после существенного падения по итогам прошлой недели.

Снижение котировок продолжалось семь сессий подряд, что является самым длительным подобным периодом с февраля 2018 года.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:13 по московскому времени в понедельник составила $67,20 за баррель, что на $2,02 (3,10%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла к этому времени $63,98 за баррель, что на $1,84 (2,96%) выше итогового значения предыдущей сессии.

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 7,7%, WTI - на 8,9%.

Поддержку рынку в понедельник оказывают сообщения о том, что власти Китая смогли сдержать новую волну распространения COVID-19: 23 августа в стране не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией. Тем не менее, новый штамм "дельта" продолжает представлять угрозу для многих других стран, а также для глобального спроса на нефть.

В центре внимания рынка на этой неделе - ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, где будет выступать председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. Инвесторы будут ждать от него намеков на то, когда американский ЦБ намерен приступить к сворачиванию программы выкупа активов.

Кроме того, трейдеры ждут очередной встречи представителей стран ОПЕК+, намеченной на 1 сентября.

"Мы видели довольно сильное давление в последние недели, на первый план снова вышла ситуация с COVID-19", - говорит экономист ABN Amro Хан сван Клиф, которого цитирует агентство Bloomberg.

По словам эксперта, сегодняшний рост котировок можно, в том числе, объяснить покупкой активов по низким ценам и положительной динамикой других классов активов.

Brent WTI Коронавирус Китай

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