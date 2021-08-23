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Минздрав КНР заявил, что в стране приостановлено распространение COVID-19

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В минувшее воскресенье в Китае был выявлен 21 новый инфицированный COVID-19, все зараженные прибыли из-за рубежа, сообщил Государственный комитет здравоохранения КНР в понедельник.

Воскресенье стало первым с июля днем, когда в стране не зафиксировано ни одного случая заражения и передачи вируса внутри страны.

Последний всплеск внутренних случаев заболеваемости был зафиксирован 20 июля, когда коронавирус был выявлен у работников международного аэропорта административного центра восточной провинции Цзянсу города Нанкина, которые убирали самолеты, прибывшие из-за рубежа. Из Нанкина вирус распространился на значительную часть китайской территории, всего было подтверждено более 1,2 тыс. случаев заражения внутри страны.

В связи с этим власти ввели строгие меры по предотвращению расширения зоны поражения вирусом, включая жесткий локдаун, ограничение транспортного сообщения с районами, где отмечалось распространение заболеваний, наладили практически поголовное тестирование населения в пострадавших районах.

За время пандемии COVID-19 в КНР зафиксировано 94 тыс. 652 случая COVID-19, от связанных с инфекцией заболеваний скончались 4 тыс. 636 человек. Последний случай смерти был зафиксирован в январе 2021 года.

Коронавирус COVID-19 Китай Минздрав КНР

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