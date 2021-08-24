Brent подорожала до $70,74 за баррель

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти во вторник после уверенного подъема днем ранее. Цены поддерживают новости о пожаре на нефтяной платформе в Мексиканском заливе, в результате которого суточная добыча нефти в Мексике сократилась примерно на четверть, пишет The Wall Street Journal.

К 18:06 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,99 (2,9%), до $70,74 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,76 (на 2,7%), до $67,4 за баррель.

Мексиканская Pemex заявила об аварии на принадлежащей ей платформе Ku-Alfa в южной части Мексиканского залива недалеко от штата Кампече. В результате взрыва и последующего пожара пострадали, по меньшей мере, пять человек. Причины случившегося будут расследованы.

Также позитивное влияние на настроения трейдеров оказывают новости об улучшении эпидемиологической ситуации в Китае и замедлении распространения нового штамма коронавируса "дельта". Это может благоприятно сказаться на экономике страны, что, соответственно, будет способствовать росту спроса на топливо.

"Цены на нефть показывают сильное восстановление, поскольку зарегистрированные случаи COVID-19 в Китае упали до нуля, а добыча нефти из-за пожара в Мексиканском заливе на нефтяной платформе Pemex упала примерно на 421 тысяч баррелей в сутки", - сказал старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Последние данные о заболеваемости в КНР говорят о том, что "самое страшное из последней вспышки COVID-19 в Китае, возможно, уже позади", полагает глава отдела сырьевой стратегии ING Уоррен Паттерсон. "Обеспокоенность по поводу спроса на нефть теперь может начать ослабевать", - добавил он.