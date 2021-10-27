ЦБ отметил шестикратный рост числа переводов через СБП с начала года

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Количество переводов с помощью Системы быстрых платежей (СБП) с начала 2021 года выросло в шесть раз, заявила глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина на вебинаре о сервисе оплаты Системы быстрых платежей.

По словам Бакиной, сейчас в СБП участвуют 210 банков, в том числе все 13 системно значимых.

"37 миллионов человек совершили за время работы системы почти 910 млн переводов на общую сумму, превышающую 4,3 трлн рублей. Надо сказать, что динамика этих цифр очень значительная, внушительная. По сравнению только с началом этого года число пользователей увеличилось в 2,6 раза. С начала года количество переводов выросло в шесть раз, а сумма в пять раз", - отметила она.

У 122 тысячи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обеспечили возможность своим клиентам платить за товары, работы и услуги с помощью СБП.

"А если говорить о количестве точек, потому что у одного юрлица их может быть больше, чем одна, то количество торговых точек достигло 226 тысяч. Всего 2,5 млн человек, даже больше, совершили таким образом оплату в количестве 6,4 млн платежей на общую сумму 32 млрд рублей", - добавила Бакина.

Количество людей, которые хотя бы раз попробовали использовать СБП для оплаты товаров или услуг, с начала года выросло в 10 раз, а количество и сумма таких операций почти в 8 раз.

Система быстрых платежей ЦБ была запущена в пилотном режиме 28 января 2019 года, в промышленном масштабе - 28 февраля того же года. Система позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках. Также в систему была добавлена возможность оплаты в торговых точках по QR-коду. В дальнейшем планируется добавить в СБП возможность оплаты услуг ЖКХ и другие опции.