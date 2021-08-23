"Металлоинвест" направит 117 млрд руб. на дивиденды за I полугодие

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - "Металлоинвест" по итогам I полугодия направит на дивиденды 117 млрд рублей, сообщила компания.

Решение принято акционерами с учетом показателя чистый долг/EBITDA LTM на уровне 0,6x на 30 июня 2021 года.

Значительная часть выплаченных средств вернется на баланс компании в рамках урегулирования внутригрупповых взаиморасчетов, уточняет "Металлоинвест".

По итогам I квартала "Металлоинвест" выплатил дивиденды на 50 млрд рублей.

Общая сумма выплат акционерам (включая дивиденды и нетто-объем погашенных займов) за 2020 год составила $958 млн, или 39% от EBITDA.

В 2019 году совет директоров "Металлоинвеста" утвердил принципы политики распределения прибыли между акционерами: выплаты теперь зависят от отношения чистого долга к EBITDA. Величина дивидендов рассчитывается как процент от консолидированного показателя EBITDA по МСФО. При этом свободный денежный поток после выплаты дивидендов должен оставаться положительным. Более точные параметры дивидендной политики компания не раскрывала.

Если по временным ограничениям "Металлоинвест" не может объявить дивиденды, то материнской компании выдаются займы, которые она в дальнейшем возвращает из полученных дивидендов.

"Металлоинвест" - крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ, на 100% принадлежит ООО "ЮэСэМ Металлоинвест" (входит в USM Holdings, объединяющий активы Алишера Усманова и его партнеров).

EBITDA "Металлоинвеста" по МСФО в I полугодии выросла в 2,8 раза к аналогичному периоду 2020 года, до $2,92 млрд, превысив показатель за весь 2020 год.