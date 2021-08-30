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"Металлоинвест" пока не принял окончательного решения о проведении IPO

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - "Металлоинвест" пока не принял окончательного решения о проведении первичного размещения акций, сообщил журналистам в понедельник CEO компании Назим Эфендиев.

"Думаем-смотрим, никаких решений нет по IPO", - сказал он.

В июне глава компании говорил, что "Металлоинвест" изучает различные варианты увеличения акционерной стоимости, в том числе размещение акций на "Московской бирже".

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"Мы, конечно, видим позитивную динамику на рынках капитала, и ряд успешных размещений российских эмитентов за последние полгода вселяет оптимизм. Мы и наши акционеры изучаем различные возможности для увеличения акционерной стоимости компании, в том числе путем потенциального размещения акций на "Московской бирже", - заявлял тогда он "Интерфаксу", отмечая, что "если совет директоров и акционеры в ходе своих обсуждений примут решение о таком размещении, мы готовы оперативно провести необходимую подготовительную работу".

"Металлоинвест" - крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ, на 100% принадлежит ООО "ЮэСэМ Металлоинвест" (входит в USM Holdings, объединяющий активы Алишера Усманова и его партнеров).

По оценке рейтингового агентства S&P Global Ratings, в 2021 году "Металлоинвест" может получить рекордную EBITDA - более $4 млрд - на фоне хорошей конъюнктуры рынка металлов. Свободный денежный поток от операционной деятельности (FOCF) ожидается в диапазоне $2,5-3 млрд.

Металлоинвест

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