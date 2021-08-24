"Эльгауголь" попросила гарантии на вывоз угля на период прокладки ж/д ветки до Охотского моря

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - ООО "Эльгауголь" (разрабатывает Эльгинское месторождение, принадлежит "А-Проперти" Альберта Авдоляна) попросило Минтранс обеспечить гарантированный вывоз добываемого угля в период строительства собственной железнодорожной ветки и порта на Охотском море, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"Строительство нами третьей ветки БАМа и порта предварительно оценивается в 97 млрд рублей. Мы не просим приоритета при вывозе угля, а просим подтвердить нам ранее заявленные планы по развитию Эльгинского угольного месторождения - это 45 млн тонн к 2023 году", - сказал представитель "Эльгаугля".

Письмо за подписью гендиректора управляющей компании "Эльгауголь" (управляет одноименным ООО) Александра Исаева адресовано заместителю главы Минтранса Владимиру Токареву.

Гарантированные отправки угля по действующей сети РЖД, по словам представителя компании, позволят реинвестировать полученную прибыль в строительство собственной железнодорожной ветки и порта.

В начале августа замглавы РЖД Алексей Шило отмечал, что проект строительства отдельной железнодорожной линии от Эльгинского угольного месторождения в Якутии к Охотскому морю требует детальной проработки.

"Этот проект пока проработан только в параметрах идеи. То есть нужны изыскания, нужно проводить геологоразведку, много чего надо сделать, для того чтобы этот проект действительно запустить. (. . .) Сейчас пока рано говорить о том, какая будет стоимость этого проекта, и какой вариант будет выбран", - говорил он.

Шило упоминал несколько вариантов строительства новой линии. Первый - предусмотреть дополнительный этап развития Восточного полигона. Второй - построить отдельную ветку. Есть и третий вариант - на каком-то этапе уголь будет вывозиться в рамках развития БАМа, а под дальнейшее развитие будет строиться отдельная ветка.

Также сообщалось, что в I полугодии на Эльге было добыто 7,5 млн тонн угля, или в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам 2021 года добыча на Эльге достигнет 18 млн тонн, а в 2022 году увеличится до 33 млн тонн ежегодно.

Эльгинское угольное месторождение - крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля, расположено в Якутии. Его запасы составляют около 2,2 млрд тонн по стандартам JORC. Разработка месторождения началась в 2011 году. "Эльгауголь" планирует потратить на реализацию проекта 130 млрд рублей.