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"Эльгауголь" привлекла 123 млрд руб. у синдиката банков для рефинансирования

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Компания "Эльгауголь" (оператор Эльгинского месторождения коксующегося угля, входит в "А-Проперти" Альберта Авдоляна) привлекла 123 млрд рублей у синдиката банков во главе с Газпромбанком под залог экспортной выручки.

Как следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", новый договор действует до 30 июня 2031 года. Залогом выступают имущественные права по договору поставки угля, заключенному между "Эльгауглем" и его трейдерской структурой Elga Coal Overseas. Залогодержателями выступают "Ак Барс", "Зенит" и Газпромбанк, последний – управляющий залогом.

Представитель "А-Проперти" пояснил газете "Коммерсантъ", что средства привлекались для перекредитования текущей задолженности компании.

Агентство АКРА в апреле присвоило "Эльгауглю" кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом и оценивало общий долг компании в 127 млрд рублей. Долг, сообщало АКРА, был преимущественно краткосрочным и связан с финансированием сделки по покупке активов Эльги. Тогда же говорилось о планах компании рефинансировать долг в 2021 году с целью перевода его из краткосрочного в долгосрочный в формате синдицированного кредита с комфортным графиком погашения.

В 2020 году "А-Проперти" приобрела активы Эльги у "Мечела" и Газпромбанка совокупно за 142 млрд рублей, и задолженность компании по итогам года выросла в 11 раз, до 152,2 млрд рублей. Возможно, пишет "Коммерсантъ", часть этого долга была впоследствии перенесена на "Эльгауголь".

Погашение прежних кредитов "Эльгаугля" может вывести из-под залога его имущество, полагает издание. Основные активы Эльги, в том числе железная дорога от месторождения до БАМа, а также добычная лицензия, заложены в Промсвязьбанке и Газпромбанке.

Эльгауголь Газпромбанк

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