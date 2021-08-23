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Российские ученые разработали метод выявления ботов в соцсетях

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН обучили искусственный интеллект выявлять в социальных сетях группы вредоносных ботов, сообщили в пресс-службе администрации губернатора города в понедельник.

"В основе метода лежит анализ публичных данных о ботах независимо от того, на каком языке они пишут посты и комментарии", - говорится в сообщении.

Ученые изучают активность ботов в соцсетях, их взаимодействие друг с другом и пользователями. Полученные данные позволяют с большой долей вероятности понять, какие аккаунты принадлежат людям, а какие являются ботами.

"Для обучения нейросети мы создали специальные группы в социальных сетях, в которые ввели ботов, причем разного качества - и простых, и тех, которые могут хорошо маскироваться под реальных пользователей. После проведения анализа мы оценивали, насколько правильно наши методы определяют ботов и справляются с их маскировкой", - рассказал один из разработчиков, ведущий научный сотрудник лаборатории проблем компьютерной безопасности Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации РАН Андрей Чечулин.

Метод может пригодиться компаниям, которые используют соцсети в коммерческих целях для выявления и противодействия информационным атакам. Разработка поможет не только определять ботов, но и оценивать их качество, примерно рассчитывать стоимость атаки.

"Например, мы смотрим аккаунт в соцсети какого-нибудь ресторана, а там масса негативных комментариев. Мы можем выявить, боты их оставили или реальные люди. Если боты, то ресторан поймет, что на него ведется атака. Кроме того, мы можем определить качество и возможности ботов и понять, сколько денег было вложено в эту атаку. Исходя из этих данных, бизнесу будет проще принять меры, чтобы эффективно ответить на эту атаку", - отметил Чечулин.

Результаты исследования опубликованы в международном журнале JoWUA. Проект поддержан грантом Российского научного фонда.

Санкт-Петербург

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