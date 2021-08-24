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Цена нефти Brent превысила $70 за баррель

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут почти на 2% в ходе торгов во вторник после повышения более чем на 5% по итогам предыдущей сессии.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:18 во вторник составляет $70,06 за баррель, что на $1,31 (1,91%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $66,83 за баррель, что на $1,19 (1,81%) выше итогового значения предыдущей сессии.

ЭкономикаНефть Brent подорожала до $69,01 за баррельЧитать подробнее

Позитивными новостями для рынка стало сообщение о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало полное разрешение на применение вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19 для лиц старше 16 лет.

Как сообщила газета The Wall Street Journal, в США это первое полноценное разрешение на использование вакцины против COVID-19. До этого речь шла лишь о разрешении 2020 года на экстренное применение препарата Pfizer-BioNTech, и противники обязательной вакцинации указывали на этот факт, как на основание не требовать прививаться. Теперь, отмечает WSJ, ожидается, что больше коммерческих учреждений и политических институтов будут требовать вакцинации от сотрудников.

Инвесторы рассчитывают, что расширение программы вакцинации приведет к росту спроса на топливо.

нефть

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