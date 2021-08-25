Brent подешевела до $70,67 за баррель

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в среду после роста на протяжении двух сессий подряд.

В центре внимания трейдеров остается ситуация с распространением COVID-19: власти Китая смогли сдержать волну распространения штамма "дельта", однако коронавирус продолжает представлять угрозу для многих других стран, а также для глобального спроса на нефть.

В австралийском штате Новый Южный Уэльс, где находится Сидней, суточный прирост заболевания коронавирусной инфекцией достиг нового рекорда - 919 случаев заражения. Япония планирует расширить режим чрезвычайного положения на 8 префектур, а в Таиланде количество смертей от коронавируса превысило 10 тысяч, перечисляет Bloomberg.

К 8:10 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,38 (0,53%), до $70,67 за баррель. За предыдущие торги Brent подорожала на $2,3 (3,4%).

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,4 (0,59%), до $67,14 за баррель. Во вторник контракт подорожал на $1,9 (2,9%) - до $67,54 за баррель.

За предыдущие две сессии Brent подорожала на 9%, WTI - на 8,7%, рост цен был максимальным с ноября. Подъему рынку, который до этого опускался в течение семи сессий, способствовала информация об отсутствии новых случаев заражения COVID-19 в Китае, а также пожар на нефтяной платформе Pemex в Мексиканском заливе, который парализовал примерно четверть добывающих мощностей Мексики.

"Подъем цен на нефть был резким и быстрым, - сказал Bloomberg экономист Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Хоуи-Ли. - Однако и предшествовавшая ему коррекция была одной из самых мощных в текущем году, что подчеркивает влияние нового штамма коронавируса "дельта" на рыночный спрос".

Аналитики Goldman Sachs и UBS по-прежнему ожидают, что цены на нефть будут расти в оставшейся части 2021 года, полагая, что предложение на рынке будет недостаточным. Трейдеры ждут новых сигналов относительно будущих уровней добычи от государств ОПЕК+, которые проведут очередную встречу 1 сентября.