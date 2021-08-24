Нефть Brent подорожала до $69,01 за баррель

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают повышаться на торгах во вторник после подъема более чем на 5% по итогам предыдущих торгов.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 по Москве во вторник составляет $69,01 за баррель, что на $0,26 (0,38%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты подорожали на $3,57 (5,5%) – до $68,75 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $65,86 за баррель, что на $0,22 (0,34%) выше итогового значения предыдущей сессии. Во вторник стоимость этих контрактов выросла на $3,50 (5,6%) – до $65,64 за баррель.

Позитивными новостями для рынка стало сообщение о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало полное разрешение на применение вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19 для лиц старше 16 лет.

Как сообщила газета The Wall Street Journal, в США это первое полноценное разрешение на использование вакцины против COVID-19. До этого речь шла лишь о разрешении 2020 года на экстренное применение препарата Pfizer-BioNTech, и противники обязательной вакцинации указывали на этот факт, как на основание не требовать прививаться. Теперь, отмечает WSJ, ожидается, что больше коммерческих учреждений и политических институтов будут требовать вакцинацию от сотрудников.

Инвесторы рассчитывают, что увеличение количества вакцинированного населения приведет к росту спроса на топливо.

В центре внимания рынка на этой неделе – ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, где будет выступать председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. Инвесторы будут ждать от него намеков на то, когда американский ЦБ намерен приступить к сворачиванию программы выкупа активов.

Кроме того, трейдеры ждут очередной встречи представителей стран ОПЕК+, намеченной на 1 сентября.