BCG дала прогноз по сокращению выпуска автомобилей в мире на 7-9 млн шт.

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Мировой дефицит компонентов автоэлектроники сократит производство автомобилей по итогам текущего года на 7-9 млн шт., ситуация стабилизируется не ранее 2022 года, говорится в материалах исследования The Boston Consulting Group (BCG) на основе данных IHS Markit, с которыми ознакомился "Интерфакс".

При этом, по данным Международной организации производителей автомобилей (OICA), в 2020 г. в мире было произведено 78 млн машин, что на 16% меньше, чем годом ранее.

Как отмечает BCG, в I квартале 2021 г. производственные потери мировых автопроизводителей составили примерно 1,4 млн машин, во II квартале - 2,6 млн шт. В III и IV кварталах, по прогнозам компании, падение составит от 3 млн до 5 млн единиц в зависимости от сценария развития рынка.

Авторы исследования констатируют, что проблема возникла еще до пандемии и осложнилась из-за роста спроса со стороны производителей других товаров (в частности, бытовой электроники), влияния неблагоприятных погодных условий на цепочки поставок (ледяной шторм в Техасе) и других форс-мажорных событий (пожар на фабрике чипов компании Renesas в Японии).

"Поставки микросхем постепенно возобновляются, однако пандемия продолжает вносить свои корректировки. В частности, более активное восстановление производства в III квартале не происходит из-за вспышки штамма (коронавируса - ИФ) "дельта". Таким образом, мы ожидаем выход предложения микрочипов до уровня, когда оно сможет удовлетворить спрос отрасли, не ранее второго полугодия 2022 года", - отметил глава BCG в РФ и СНГ Владислав Бутенко, добавив, что такая ситуация может негативно сказаться на планах развития электротранспорта, который в большей степени зависит от электронных компонентов, чем традиционные автомобили.

"Также мы видим, что производители других компонентов начинают задумываться о корректировке объема производства ввиду вынужденного падения спроса со стороны автоиндустрии. Если это произойдет без плотного взаимодействия между сторонами, появится возможность возникновения системного и довольно долгосрочного сбоя в цепочках поставок", - отмечает Бутенко.

Наиболее существенные потери производства в первые полгода 2021 г., по оценкам BCG, понесли Ford (падение на более 700 тыс. шт.), Stellantis (марки Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep и др. - падение почти на 600 тысяч шт.) и Renault-Nissan-Mitsubishi (падение на более 415 тысяч шт.).

BCG отмечает, что мировой автопром постепенно наращивает бронирование мощностей по производству микросхем. Однако в IV квартале ожидается высокий спрос на микросхемы от других индустрий, обусловленный ожидаемым ростом продаж бытовой электроники в связи с началом учебного года и новогодними праздниками, что снова может привести к росту дефицита чипов. Таким образом, поскольку стандартный производственный цикл составляет 10-12 недель, а мощности по монтажу плат заняты на 6-12 месяцев вперед, значительные изменения наступят не скоро, резюмируют авторы отчета.

Партнер и соруководитель глобальной автомобильной практики BCG Артурс Смилкстиньш отмечает, что нехватка микрочипов негативно влияет на объемы производства в России. "Однако на постепенно восстанавливающемся рынке после кризиса 2017-2019 гг. эта ситуация открывает несколько новых возможностей для российских и международных автомобильных брендов", - добавляет он.

По его словам, в первую очередь, речь идет об активизации вторичного рынка, возможностях автопроизводителей по-новому взглянуть на свой продуктовый портфель и активнее инвестировать в развитие бизнеса, пока рынок формируется за счет предложения.

Ранее стало известно, что в июне 2021 года мировые продажи полупроводников увеличились на 29,2% - до $44,53 млрд против $34,47 млрд в прошлом году. При этом эксперты спрогнозировали дефицит чипов в мире как минимум до середины 2022 года.