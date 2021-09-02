Мантуров ждет роста российского авторынка даже при дефиците чипов

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Глава Минпромторга Денис Мантуров верит, что риски остановок производства на российских автозаводах из-за глобального дефицита полупроводников не помешают авторынку России показать рост по итогам 2021 года.

Он сказал это на полях ВЭФ-2021 и добавил, что при улучшении ситуации с чипами ждет роста рынка и к 2019 году.

В начале июня Минпромторг выпустил прогноз, по которому продажи легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей в 2021 году могут достигнуть 1,76 млн единиц, что соответствует росту к 2020 году примерно на 5%. Прогноз был дан на фоне сильных результатов восстановительного роста российского авторынка во втором квартале.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за январь-июнь 2021 года в России было реализовано 870 749 легковых автомобилей и LCV (+36,9% к тому же периоду 2020 года и +5,1% к 2019 году). По итогам полугодия АЕБ повысила прогноз рынка, допустив его рост к 2020 году на 9,8%, до 1,756 млн автомобилей. Однако в июле тренд на рынке сменился на отрицательный на фоне мирового дефицита чипов.

Министр добавил, что производство автомобилей в России во итогам 2021 года ожидается на уровне "плюс-минус около 5% примерно".

"Сейчас очень сложно говорить, потому что все будет зависеть от того, как проблема будет решена с поставкой комплектующих. Есть серьезный дефицит, мы стараемся изо всех сил, помогаем предприятиям, в том числе, подключая свои ресурсы и наших торговых представителей, для того чтобы работать максимально, как говорится, на местах. Но что точно будет рост (продаж автомобилей в России в сравнении с 2020 годом - ИФ) - без сомнений", - сказал Мантуров.