Песков назвал корпоративным вопросом решение суда по иску оператора "Северного потока 2"

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Кремле считают корпоративным вопросом решение Высшего земельного суда Дюссельдорфа, отклонившего в среду иск оператора "Северного потока 2" (дочерняя компания "Газпрома") на решение Федерального сетевого агентства Bundesnetzagentur не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС.

"Скорее, это корпоративный вопрос. Все-таки сама компания должна принимать решение о дальнейших действиях", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Мы можем только повторить, что "Северный поток-2" - это исключительно коммерческий проект, международный коммерческий проект, который призван внести существенный вклад в энергобезопасность всей Европы", - отметил пресс-секретарь.

Ранее в среду стало известно, что Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил иск оператора "Северного потока 2" - Nord Stream 2 AG - на решение Федерального сетевого агентства Bundesnetzagentur не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС.

Как сообщалось, речь идет о норме газовой директивы ЕС, которая в Германии регулируется соответствующим национальным законом. Жалоба была подана в отношении параграфа 28б закона об энергетической экономике ФРГ.

Теоретически возможность освобождения от регулирования предусматривается законодательством ФРГ, но распространяется только на газопроводы, которые были достроены до 23 мая 2019 года.

Среди главных положений директивы - разделение компаний, поставляющих газ, и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.