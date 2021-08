Суд в ФРГ не стал освобождать "Северный поток 2" от норм газовой директивы ЕС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил в среду иск оператора "Северного потока 2" (дочерняя компания "Газпрома" ) на решение Федерального сетевого агентства Bundesnetzagentur не освобождать газопровод от норм Газовой директивы ЕС, пишет агентство Bloomberg.

"Компания Nord Stream 2 AG приняла к сведению решение суда и оценит его. О дальнейших шагах мы сообщим своевременно", - заявили "Интерфаксу" в компании.

"15 мая 2020 года Федеральное сетевое агентство отклонило заявку Nord Stream 2 AG на отступление от правил Газовой директивы ЕС, в которую в 2019 году были внесены поправки специально для того, чтобы оказать влияние на Nord Stream 2. Nord Stream 2 AG утверждает, что компания подвергается незаконной дискриминации, учитывая, что все другие газопроводы для импорта газа в ЕС, в которые были вложены инвестиции до вступления в силу новых правил, имеют право на такое исключение в связи с внесением изменений в Газовую директиву. Отклонение заявки Nord Stream 2 об исключении демонстрирует дискриминирующее влияние измененной газовой директивы ЕС", - подчеркивается в комментарии.

"На дату вступления изменений в силу 23 мая 2019 года газопровод был завершен с точки зрения финансового обеспечения. Основываясь на действовавшей в то время правовой базе, компания совершила инвестиции в размере нескольких миллиардов евро задолго до того, как Европейская комиссия объявила о своем плане внести поправки в Газовую директиву ЕС. В этой связи 15 июня 2020 года Nord Stream 2 AG подала апелляцию в Высший региональный суд Дюссельдорфа на решение немецкого органа - Федерального сетевого агентства - об отказе исключить компанию из требований измененной Газовой директивы ЕС", - напоминает оператор газопровода.

"Отказ Федерального сетевого агентства 15 мая 2020 года на обращение Nord Stream 2 AG об исключении не учитывает фундаментальные принципы защиты инвестиций, допуская узкое толкование термина "завершено". Продолжается рассмотрение жалоб Nord Stream 2 AG на поправки в Европейском суде (Court of Justice of the EU) в соответствии с Договором к Энергетической хартии", - подчеркнули в Nord Stream 2.

Газовая директива ЕС

Как сообщалось, речь идет о норме Газовой директивы ЕС, которая в Германии регулируется соответствующим национальным законом. Жалоба была подана в отношении параграфа 28б закона об энергетической экономике ФРГ.

Теоретически возможность освобождения от регулирования предусматривается законодательством ФРГ, но распространяется только на газопроводы, которые были достроены до 23 мая 2019 года.

Среди главных положений директивы - разделение компаний, поставляющих газ, и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.