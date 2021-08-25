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Отказ освободить "Северный поток 2" от норм газовой директивы ЕС можно вновь оспорить

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Оператор "Северного потока 2" может оспорить отказ освободить газопровод от норм газовой директивы ЕС в Верховном суде в Германии, говорится в сообщении пресс-службы Высшего земельного суда Дюссельдорфа.

"У акционерного общества "Северный поток 2" есть возможность опротестовать решение сената в Верховном суде", - говорится в сообщении.

Суд в Дюссельдорфе в среду решил не освобождать объект от норм газовой директивы ЕС. Таким образом была отклонена апелляция компании-оператора на решение немецкого регулятора - Федерального сетевого агентства Bundesnetzagentur.

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Оператор "Северного потока 2" ранее обжаловал решение регулятора не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС, которая в Германии регулируется соответствующим национальным законом. Жалоба была подана по поводу параграфа 28б закона об энергетической экономике Германии.

Теоретически возможность освобождения от регулирования предусматривается немецким законодательством, но распространяется только на газопроводы, которые были достроены до 23 мая 2019 года.

Среди главных положений директивы - разделение компаний, поставляющих газ, и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% пропускной мощности газопровода должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

К вопросу дальнейшего строительства газопровода решение суда в Дюссельдорфе никакого отношения не имеет, уточнили ранее в пресс-службе суда.

Северный поток 2 ЕС Германия

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