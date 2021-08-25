Российские компании в июле сократили экспорт бензина на 7,3% к июню

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В июле российские нефтяные компании снизили по сравнению с июнем отгрузку автобензина (всего) на экспорт на 7,3%, до 206 381 тонны, показали данные "ЦДУ ТЭК". Отгрузка всего автобензина на внутренний рынок выросла за указанный период на 1,1% - до 3,177 млн тонн.

Отгрузка высокооктановых бензинов на экспорт в июле сократилась на 6,4%, до 203 483 тонн, низкооктановых - на 43,1%, до 2 898 тонн.

Снизили экспорт высоко- и низкооктанового бензина в июле по сравнению с июнем следующие компании российского ТЭК: "Газпром нефть" - на 28,6%, до 16 037 тонн, "ТАНЕКО"- на 14,9%, до 606 тонн, "ФортеИнвест" - на 32,9%, до 28 798 тонн, Яйский НПЗ - на 38,3%, до 8 920 тонн.

Остальные компании нарастили рассматриваемый показатель: "Роснефть" - на 8%, до 65 665 тонн, "Башнефть" - в 2,8 раза, до 7673 тонн, "ЛУКОЙЛ" - на 27,8%, до 740 тонн, "Сургутнефтегаз" - на 0,1%, до 75 034 тонн, "Газпром нефтехим Салават" - в 1,5 раза, до 2908 тонн.

Отгрузка высокооктановых бензинов на внутренний рынок в июле выросла по сравнению с июнем на 1,1% - до 3,176 млн т, низкооктановых - на 35,7%, до 1257 тонн.

Большинство компаний увеличило за месяц отгрузку высоко- и низкооктанового бензина на внутренний рынок: "Роснефть" - на 8,4%, до 718 096 тонн, "Башнефть" - на 4,9%, до 337 353 тонн, "Газпром нефть" - на 12,3%, до 647 732 тонн, "ФортеИнвест" - в 1,7 раза, до 38 742 тонн, "Славнефть" - на 12,1%, до 209 634 тонн, Яйский НПЗ - на 19,6%, до 39 034 тонн, "ТАИФ-НК" - на 4,4%, до 49 064 тонн, Антипинский НПЗ - в 63 раза, до 23 493 тонн.

Сократили рассматриваемый показатель: "ЛУКОЙЛ" - на 3,2%, до 743 585 тонн, "Сургутнефтегаз" - на 1,4%, до 105 316 тонн "ТАНЕКО" - в 8,7 раза, до 13 376 тонн, "Газпром" - на 38,2%, до 65 811 тонн, "Газпром нефтехим Салават" - на 4,7%, до 115 809 тонн, ННК - на 9,4%, до 52 179 тонн.

"ЦДУ ТЭК" в статистике по-прежнему публикует данные по "Роснефти" и "Башнефти" раздельно.