Цены на московских АЗС продолжили расти

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Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Средние розничные цены на топливо за неделю с 9 по 16 августа в Москве выросли на 12-15 копеек, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации.

По данным на 16 августа, средняя цена дизтоплива выросла на 15 копеек, до 50,03 руб./л, Аи-92 подорожал на 12 копеек, до 46,04 руб./л, Аи-95 - на 13 копеек, до 51,03 руб./л.

Цены на Аи-92 на прошлой неделе поднимали АЗС "Татнефти" (+19 коп.), "Роснефти" (+26 коп.), а также заправки, находящиеся под управлением компании - "ТНК-Столица" (+24 коп.) и "Петрол комплекс" (+25 коп.). Чуть меньшими темпами цены на Аи-92 выросли на заправках "ЛУКОЙЛа" (+10 коп) и Shell (+11 коп).

Стоимость литра Аи-95 увеличилась на АЗС "Татнефти" (+22 коп.), "Роснефти" и на заправках, которыми она управляет (в диапазоне от 29 до 30 коп.), "ЛУКОЙЛа" (+10 коп.), Shell (+5 коп.).

Цены на дизтопливо подняли: "Татнефть" (+24 коп.), "Газпром нефть" (+30 коп.), "Роснефть" и АЗС, которыми она управляет (от 20 до 26 коп.), "ЛУКОЙЛ" (+10 коп.).

В целом плавный, с небольшими остановками, но фактически безостановочный рост цен на АЗС Москвы продолжается с конца 2020 года - вслед за оптовыми ценами. При этом в оптовом сегменте отмечается более значительная волатильность - с середины июня биржевые цены безостановочно росли пять недель.

В результате ФАС и Минэнерго сделали заявление о возможных мерах реагирования на ситуацию на топливном рынке. Минэнерго сообщило, что готово запретить экспорт бензина, ввести топливные соглашения и увеличить биржевые нормативы, если сохранятся высокие оптовые цены. ФАС заявила, что запросила у нефтяных компаний информацию об объемах реализуемых нефтепродуктов, также служба начала проверки данных о биржевой торговле у крупных частных трейдеров.

Общий рост биржевых цен на бензин в 2021 году составил примерно 30%.