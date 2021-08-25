Переход "Газпрома" к закачке резко улучшил статистику пополнения запасов в Европе

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Закачка газа в подземные хранилища Европы идет опережающими темпами по отношению к средним многолетним значениям после того, как "Газпром" начал активные инъекции в европейские резервуары.

Компания в своих регулярных комментариях постоянно обращает внимание на низкие темпы восполнения запасов в ПХГ Европы в этом сезоне. При этом сам российский концерн является одним из главных участников этого процесса.

Как свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe, в газовые сутки 24 августа не было зафиксировано отбора газа из хранилищ, которые "Газпром" использует в Западной Европе (в Австрии, Германии, Нидерландах). А объем закачки стал максимальным за месяц.

Ранее в августе компания сокращала поставки в Европу, в первую очередь для наполнения российских хранилищ. Затем авария на уренгойском заводе подготовки конденсата к транспорту сократила ресурсы концерна. Он переходил к активному отбору газа из европейских хранилищ для исполнения обязательств по текущим поставкам.

Еще в мае заместитель председателя правления "Газпрома", генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова отмечала, что в первую очередь компания концентрируется на выполнении заявок клиентов, а уже потом на закачке газа в ПХГ Европы. "Я не исключаю, что период закачки тоже может продлиться, то есть не закончится в октябре, а продлится чуть далее", - также предупредила она.

Перемена потоков газа "Газпрома" повлияла на общую картину закачки газа по Европе. Впервые за текущий сезон ее интенсивность превысила среднюю за последние пять лет на ощутимые 17%. Ранее этим летом и весной темп закачки в будние дни отставал от нормальных значений на десятки процентов, и только в выходные удавалось увеличить инъекции.

Структура экспортных потоков российского газа резко поменялась на фоне визита в Москву 20 августа канцлера Германии Ангелы Меркель. Уже 23 августа почти в два раза вырос поток газа по газопроводу "Ямал-Европа", а используемые "Газпромом" хранилища развернулись от отбора к закачке.