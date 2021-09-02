Минэнерго указало, что запасы газа в РФ восполняются в полном объеме

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Минэнерго уверено в современном восполнении запасов газа в хранилищах России, заявил журналистам заместитель министра энергетики Павел Сорокин.

"Нет, рисков нет. Вся программа выполняется в полном объеме", - сказал Сорокин, отвечая на вопрос о рисках того, что ПХГ "Газпрома" могут быть незаполненными к 1 ноября.

Как сообщалось, после холодной зимы 2020-2021 годов отбор из российских хранилищ газа составил рекордные 61 млрд кубометров из 72 млрд кубометров оперативного резерва. Приоритетом для "Газпрома" является восполнение запасов газа в ПХГ России. При том, что отбор газа из ПХГ Европы был также рекордным и кампания по восстановлению запасов в хранилищах ЕС также является сложнейшей задачей для отрасли.