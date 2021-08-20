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Путин уверен, что визит Меркель будет не только прощальным, но и содержательным

Путин уверен, что визит Меркель будет не только прощальным, но и содержательным
Ангела Меркель во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - ПрезидентВладимир Путин рассчитывает, что нынешний визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Россию будет не только прощальным, но и содержательным. Он сказал это в начале встречи с канцлером в Москве.

"Мы постоянно находимся в телефонном контакте. У нас много вопросов, которые требуют обсуждения в личном формате. Так что я уверен, что это будет не только прощальный визит, связанный с вашим решением не избираться дальше в качестве федерального канцлера, но и визит, наполненный серьезным деловым содержанием", - заявил он.

По его словам, Германия остается одним из основных партнеров России, в том числе, благодаря усилиям Меркель.

"Большое спасибо, господин президент, дорогой Владимир. Да, это мой прощальный визит, я этому очень рада, как правильно было сказано, не только прощальный, но и рабочий, у нас есть, о чем поговорить", - ответила канцлер.

Она добавила, что "хорошо, что мы говорим друг с другом", несмотря на разногласия по некоторым вопросам, и заверила, что они с Путиным будут и дальше поддерживать связь и говорить друг с другом.

"Конечно, не могу не упомянуть о том, что 80 лет назад гитлеровская Германия напала на Советский Союз, и по случаю этой годовщины я только что возложила венок к могиле Неизвестного Солдата", - сказала канцлер.

В начали встречи во время вступительного слова Путина раздался телефонный звонок, через мгновение Меркель достала из кармана телефон и отключила его. Президент просто улыбнулся и продолжил свою речь.

Канцлер сообщила журналистам, что намерена обсудить с Путиным ситуацию в Афганистане, Ливии, а также двусторонние отношения, торговые связи и состояние гражданского общества в России.

"Мы будем говорить о вопросах гражданского общества, некоммерческих организаций. У нас есть, чем заполнить наше время", - сказала она.

Это первая личная встреча двух лидеров за три года.

Канцлер прибыла в Москву 20 августа. 22 августа она посетит Киев.

Меркель завершает пребывание в должности канцлера ФРГ. В сентябре в стране пройдут парламентские выборы, Меркель не будет в них участвовать.

Германия Ангела Меркель Владимир Путин Афганистан Ливия

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