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Forbes выйдет на открытый рынок через слияние со SPAC

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Forbes Global Media Holdings Inc выйдет на открытый рынок через слияние c Magnum Opus Acquisition Ltd., специализированной компанией по слияниям и поглощениям (SPAC).

"Сделка позволит Forbes продолжать пользоваться преимуществами успешной цифровой трансформации компании, находить дополнительные возможности для роста и полностью раскрыть силу и потенциал своего культового бренда", - говорится в сообщении Forbes.

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Стоимость объединенной компании составит $630 млн. Сделка уже получила одобрение советов директоров Forbes и Magnum Opus, и, как ожидается, будет закрыта в четвертом квартале 2021 года или в первом квартале 2022 года.

Объединенная компания получит в рамках сделки порядка $600 млн, из которых $200 млн внесет Magnum Opus. Еще $400 млн будут привлечены за счет частного размещения акций объединенной компании среди институциональных инвесторов.

Новая компания сохранит имя Forbes, и после закрытия сделки ее акции будут обращаться на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером FRBS.

"Нынешняя команда топ-менеджеров Forbes, состоящая из ветеранов отрасли, каждый из которых внес важный вклад в цифровую трансформацию медиа-компании, а также рост доходов ее бизнеса, продолжит управлять объединенной компанией под руководством главного исполнительного директора Майка Федерле", - говорится в пресс-релизе.

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В сообщении компании отмечается, что аудитория Forbes составляет более 150 млн человек. В общей сложности в 76 странах мира издается 45 местных версий делового журнала Forbes.

Журнал, известный рейтингами крупнейших состояний, ведет свою историю с 1917 года, его главным редактором сейчас является внук основателя Стив Форбс. Он также является президентом и главным исполнительным директором Forbes Global Media с 1990 года.

В 2014 году гонконгская Integrated Whale Media Investments приобрела контрольную долю в Forbes в рамках сделки, в которой компания была оценена в $475 млн. Семья Форбс сохранила за собой миноритарный пакет акций.

Forbes SPAC

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