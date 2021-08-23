Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Virgin Orbit выйдет на публичный рынок за счет слияния со SPAC

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU -Американская Virgin Orbit, входящая в Virgin Group британского миллиардера Ричарда Брэнсона и специализирующаяся на запуске спутников, сообщила, что договорилась о слиянии со специализированной компанией по слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC) NextGen Acquisition Corp. II.

В рамках сделки Virgin Orbit оценивается примерно в $3,2 млрд.

Соглашение, как ожидается, обеспечит объединенную компанию финансированием в размере около $483 млн. Закрытие сделки запланировано на конец текущего года.

Объединенная компания получит название Virgin Orbit, ее акции, как ожидается, будут торговаться на бирже Nasdaq под тикером "VORB".

В число нынешних акционеров Virgin Orbit входят Virgin Group, а также Mubadala Investment Co., руководство и сотрудники компании.

Инвестировать деньги в Virgin Orbit пообещал и американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник.

Boeing вложит денежные средства в рамках инвестиций в акционерный капитал компании (private investment in public equity, PIPE). При этом не ясно, каким будет размер инвестиций Boeing и будет ли компания вкладывать денежные средства напрямую или в рамках партнерства с фондом.

Акции NextGen, которые начали торговаться в мае, в ходе предварительных торгов в понедельник дорожают на 2,1%.

Virgin Orbit Virgin Group Ричард Брэнсон США Великобритания NextGen Acquisition Nasdaq Mubadala Investment Boeing

Новости по теме

Новости

Курс биткойна поднялся выше отметки в $50 тыс. впервые с мая

Курс биткойна поднялся выше отметки в $50 тыс. впервые с мая

Сечин предложил Путину добиться от ЕС признания российских углеродных единиц

Рубль в понедельник утром укрепляется к доллару и евро вслед за нефтью

Рубль в понедельник утром укрепляется к доллару и евро вслед за нефтью

Фондовые индексы США выросли в пятницу, но завершили неделю в минусе

Фондовые индексы Европы выросли в пятницу, но сильно упали по итогам недели

Завершилась укладка "Северного потока 2" в экономической зоне Дании

Завершилась укладка "Северного потока 2" в экономической зоне Дании

Байден подписал указ о праве вводить санкции против российских трубопроводов

60% инвесторов поколения Z в США признались в совершении сделок пьяными

Brent подешевела до $65,95 за баррель

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');