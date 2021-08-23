Virgin Orbit выйдет на публичный рынок за счет слияния со SPAC

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU -Американская Virgin Orbit, входящая в Virgin Group британского миллиардера Ричарда Брэнсона и специализирующаяся на запуске спутников, сообщила, что договорилась о слиянии со специализированной компанией по слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC) NextGen Acquisition Corp. II.

В рамках сделки Virgin Orbit оценивается примерно в $3,2 млрд.

Соглашение, как ожидается, обеспечит объединенную компанию финансированием в размере около $483 млн. Закрытие сделки запланировано на конец текущего года.

Объединенная компания получит название Virgin Orbit, ее акции, как ожидается, будут торговаться на бирже Nasdaq под тикером "VORB".

В число нынешних акционеров Virgin Orbit входят Virgin Group, а также Mubadala Investment Co., руководство и сотрудники компании.

Инвестировать деньги в Virgin Orbit пообещал и американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник.

Boeing вложит денежные средства в рамках инвестиций в акционерный капитал компании (private investment in public equity, PIPE). При этом не ясно, каким будет размер инвестиций Boeing и будет ли компания вкладывать денежные средства напрямую или в рамках партнерства с фондом.

Акции NextGen, которые начали торговаться в мае, в ходе предварительных торгов в понедельник дорожают на 2,1%.