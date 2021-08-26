Греф допустил небольшое снижение цен на жилье в России

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Цены на жилье на фоне сворачивания части программ по льготной ипотеке и сокращения спроса из-за этого должны стабилизироваться, могут немного снизиться, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Очень много жилья закладывается, и будет большое предложение на рынке, часть льгот по ипотеке отменена, поэтому спрос упал. Скорее всего, цены на рынке будут находить свой новый баланс. Я не вижу большого потенциала для роста цен на жилье, скорее всего, даже наоборот, они немножко должны стабилизироваться и припасть", - сказал Греф в интервью телеканалу "Россия 1".

Он напомнил, что рост спроса на жилье и ипотеку произошел на фоне введения льготных программ. По словам Грефа, эти меры поддержали население и строительную отрасль, но на фоне произошедшего падения темпов ввода жилья практически по всей стране произошел рост цен на жилье в среднем на 17-20%.

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в середине апреля 2020 года и должна была завершиться 1 ноября. Впоследствии она была продлена до 1 июля 2021 года, что привело к росту цен на недвижимость в ряде регионов на фоне повышенного спроса на жилье. Всю весну текущего года правительство обсуждало вопрос продления программы. В итоге программу продлили до июля 2022 года с повышением ставки на 0,5 процентного пункта - до 7% и установлением максимальной суммы кредита на уровне 3 млн рублей для всех регионов.