Президент предложил продлить программу льготной ипотеки еще на год

Семейную ипотеку со ставкой 6% годовых он предложил расширить на семьи с одним ребенком

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, предложил продлить программу льготной ипотеки для всех регионов еще на один год, до 1 июля 2022 года. Ставку он предложил повысить с 6,5% до 7%, а лимит - снизить до 3 млн рублей для всех регионов.

Он отметил, что программу льготную ипотеки нельзя резко сворачивать, поскольку она сыграла важную роль для решения жилищных проблем граждан и для развития строительной отрасли в нынешних условиях.

Одновременно он предложил изменить программу семейной ипотеки, ставка по которой составляет 6% годовых. Сейчас право на участие в этой программе имеют семьи, в которых после 2018 года родился второй или третий ребенок

"Предлагаю расширить ее, распространить на все семьи, где растут дети, родившиеся после 1 января 2018 года, даже если в семье пока ещеё один ребенок", - заявил Путин.

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в середине апреля 2020 года и должна была завершиться 1 ноября. Кредитный лимит по программе сейчас составляет 12 млн рублей в Москве и Московской области, Петербурге и Ленобласти и 6 млн рублей - в других регионах.

Затем программу продлили до 1 июля 2021 года, что привело к росту цен на жилье в отдельных регионах на фоне повышенного спроса на жилье. Всю весну правительство обсуждало, стоит ли продлевать программу дальше.

1 июня источники на финансовом рынке рассказали "Интерфаксу", что программу могут продлить до 1 июля 2022 года, но с повышением ставки до 7% и установлением пониженного кредитного лимита для всех регионов.

В конце мая Банк России предупредил, что потенциал дальнейшего роста спроса на жилую недвижимость за счет удешевления ипотеки во многом исчерпан, последующее расширение спроса возможно только при увеличении доходов населения темпами, опережающими рост цен на недвижимость. Стимулирование ипотеки чревато появлением "пузырей", считает регулятор.