Сбербанк спрогнозировал рост ипотеки в 2021 году на уровне прошлого года

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2021 году прогнозирует рост ипотечного портфеля на уровне прошлого года, в целом розничного портфеля ссуд - на 18-20%, сообщил журналистам первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин.

"Я думаю, что темпы роста ипотеки сохранятся примерно на уровне прошлого года. Общий прогноз по всем кредитам физлицам - рост примерно 18-20% по Сбербанку. Ну и рынок будет примерно вокруг этих цифр (расти - ИФ)", - заявил Ведяхин в кулуарах ВЭФ-2021.

Сбербанк в 2020 году увеличил ипотечный портфель по МСФО на 21,6% - до 5,2 трлн рублей.

Ведяхин также сообщил, что Сбербанк провел оценку влияния планируемого повышения надбавок к коэффициентам риска по розничным кредитам на свой капитал. "Мы не пересматривали прогноз бюджета и тех прогнозов, что давал менеджмент инвесторам", - сказал он.