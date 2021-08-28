Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

В "Нафтогазе" задумались о гарантиях сохранения транзита российского газа

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Наиболее реалистичной гарантией сохранения транзита российского газа через Украину является, в частности, перенесение точек передачи газа в действующих контрактах "Газпрома" с Европой на границу РФ-Украина, чтобы сами европейские компании заказывали его транзит через Украину до 2035 года, считает глава правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

Экономика"Газпром" впервые прокомментировал заявление ФРГ и США по "Северному потоку 2"Читать подробнее

"Если Россия не хочет играть по европейским правилам, то "Северный поток 2" ("СП 2") никогда не должен заработать", - написал он на своей станице в Facebook, указав, что в четверг и пятницу проводил по этим вопросам встречи со специальным уполномоченным Федерального правительства Германии по вопросам транзита газа через Украину Георгом графом фон Вальдерзее.

Витренко отметил, что сохранение транзита газа через Украину, по крайней мере до 2035 года, пока природный газ не будет заменен на возобновляемые источники энергии, необходимо для безопасности самой Европы.

Ранее США и ФРГ сообщили о достижении договоренностей по теме "Северного потока 2". В частности, Берлин обязуется принимать меры в случае, если РФ будет использовать поставки энергоносителей для оказания давления на другие страны. В документе также говорится о заинтересованности сторон в продолжении транзита газа через Украину после 2024 года (срок действия нынешнего пятилетнего контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины").

Украина Нафтогаз Северный поток 2 Газпром

Новости по теме

Новости

Доллар подешевел на 63 копейки

Доллар подешевел на 63 копейки

В российских аэропортах топливо подорожало на 18% с начала года

"Победа" передаст часть рейсов другим авиакомпаниям из-за заболевших COVID пилотов

В ЕС сочли, что "Газпрому", возможно, придется продать "Северный поток 2"

В ЕС сочли, что "Газпрому", возможно, придется продать "Северный поток 2"

Zoom попросила у ФАС разрешения на покупку Five9

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 1 сентября повысится до $39,4 за тонну

"Роснефть" на фоне высоких цен на газ попросила разрешить ей экспорт через "Газпром"

"Роснефть" на фоне высоких цен на газ попросила разрешить ей экспорт через "Газпром"

Нефть Brent подорожала до $71,93 за баррель

ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');