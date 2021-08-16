Поиск
"Интерфакс" начинает спецпроект, посвященный 30-летию распада Советского Союза

"Газпром" впервые прокомментировал заявление ФРГ и США по "Северному потоку 2"

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - "Газпром" в отчете за второй квартал впервые обозначил свою позицию относительно заявления США и Германии по газопроводу "Северный поток 2".

"21 июля 2021 года было опубликовано совместное заявление США и ФРГ, в соответствии с которым стороны договорились, что в случае использования Россией поставок энергоресурсов в качестве оружия ФРГ предпримет ответные действия на национальном уровне и на уровне Европейского союза, включая введение санкций. Указанное заявление носит декларативный характер и по своей правовой природе не является юридически обязывающим документом", - пишет "Газпром".

Ранее США и ФРГ сообщили о достижении договоренностей по теме "Северного потока 2". В частности, Берлин обязуется принимать меры в случае, если РФ будет использовать поставки энергоносителей для оказания давления на другие страны. В документе также говорится о заинтересованности сторон в продолжении транзита газа через Украину после 2024 года (срок действия нынешнего пятилетнего контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины").

Газпром

Новости по теме

Новости

Цены на московских АЗС продолжили расти

Цены на московских АЗС продолжили расти

Back in the USSR - США могут лишить экономику РФ статуса рыночной. Обобщение

Back in the USSR - США могут лишить экономику РФ статуса рыночной. Обобщение

Цена на газ в Европе подскочила до $585/тыс. куб. м

Цена на газ в Европе подскочила до $585/тыс. куб. м

"Газпром" выкупил 4% дополнительной твердой мощности прокачки через Украину на сентябрь

Связанная с Андреем Патрушевым компания решила купить "Инвестгеосервис"

США пригрозили лишить РФ статуса рыночной экономики

США пригрозили лишить РФ статуса рыночной экономики

НЛМК восстановил производство стали после ЧП на липецкой площадке

Банк "Траст" подал иск к бывшему собственнику "Открытия" на 157 млрд рублей

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');