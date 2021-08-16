"Газпром" впервые прокомментировал заявление ФРГ и США по "Северному потоку 2"

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - "Газпром" в отчете за второй квартал впервые обозначил свою позицию относительно заявления США и Германии по газопроводу "Северный поток 2".

"21 июля 2021 года было опубликовано совместное заявление США и ФРГ, в соответствии с которым стороны договорились, что в случае использования Россией поставок энергоресурсов в качестве оружия ФРГ предпримет ответные действия на национальном уровне и на уровне Европейского союза, включая введение санкций. Указанное заявление носит декларативный характер и по своей правовой природе не является юридически обязывающим документом", - пишет "Газпром".

Ранее США и ФРГ сообщили о достижении договоренностей по теме "Северного потока 2". В частности, Берлин обязуется принимать меры в случае, если РФ будет использовать поставки энергоносителей для оказания давления на другие страны. В документе также говорится о заинтересованности сторон в продолжении транзита газа через Украину после 2024 года (срок действия нынешнего пятилетнего контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины").