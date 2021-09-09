Нед Прайс заявил, что США обеспокоены кризисом в управлении "Нафтогаза"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Вашингтон серьезно обеспокоен кризисом в правлении украинской компанией "Нафтогаз" и призывает активизировать меры по урегулированию этой проблемы, заявил представитель госдепа США Нед Прайс.

"Мы глубоко обеспокоены продолжающимся кризисом в руководстве "Нафтогаза", в том числе уходом в отставку 8 сентября независимых членов совета", - сказал Прайс на брифинге в четверг.

Прайс отметил, что Вашингтон призывает активизировать усилия по решению вопроса и достижению рациональной системы управления в "Нафтогазе".

"Мы приветствуем активное участие украинского правительства в положительном решении этого вопроса", - добавил Прайс.

Накануне первый вице-премьер - министр экономики Украины Алексей Любченко сообщил, что в Киеве получили заявления об отставке всех трех независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль уточнил, что к ранее объявленному конкурсу по отбору одного независимого члена набсовета "Нафтогаза" будет объявлен конкурс по отбору еще трех независимых членов.

"То есть вместе мы должны до конца ноября провести отбор на должности четырех независимых членов набсовета "Нафтогаза Украины" по принципам ОЭСР, то есть полностью транспарентно и прозрачно с привлечением номинационного комитета", - сказал премьер.

Назначение главой правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко и его последующие действия резко ухудшили взаимоотношения с наблюдательным советом и правлением, а также поставили под вопрос будущее компании и ее финансовое состояние. Отставка независимых членов набсовета даст возможность ускорить решение этой проблемы, считают подавшие в отставку глава набсовета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд (Великобритания) и члены набсовета Бруно Лескуа (Франция) и Людо Ван дер Хейден (Бельгия). По словам Споттисвуд, после его назначения весной почти не было нормального общения с набсоветом, документы от главы правления не поступали, на вопросы набсовета он не отвечал, а из компании начали уходить талантливые руководители. Как отметил в свою очередь Лескуа, независимые члены набсовета предлагали премьер-министру временно приостановить полномочия Витренко до решения суда по предписанию Нацагентства по предотвращению коррупции, однако получили отказ. Как сообщалось, Витренко и независимые члены набсовета так и не смогли наладить конструктивную работу.

Премьер-министр 7 сентября в своем Телеграм-канале сообщил, что конкурс по отбору четырех независимых членов набсовета НАК "Нафтогаз Украины" должен быть объявлен в течение недели. Конкурс должен завершиться в ноябре этого года, чтобы у нового состава набсовета было достаточно времени определиться с требованиями к кандидату на должность главы правления НАК и провести конкурс по его избранию не позднее 1 мая следующего года.

Кабинет министров Украины распоряжением от 19 мая 2021 года избрал на новый срок до одного года трех независимых членов набсовета госкомпании в лице Споттисвуд, Лескуа и Ван дер Хейдена (еще одно место независимого директора в набсовете является вакантным), а также двух представителей государства: Наталию Бойко и Юлию Ковалив. Кроме того, были досрочно прекращены полномочия члена набсовета от государства - Роберта Бенша, вместо которого и избрана заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Свириденко.

Конфликт между независимыми членами набсовета и украинскими властями возник после отставки весной главы правления "Нафтогаза" Коболева и назначения на его место Витренко. Эти кадровые изменения независимые члены набсовета посчитали незаконными. Однако первоначально удалось достичь компромисса - они согласились продолжить работу в набсовете до проведения нового конкурса по выбору членов набсовета. Все это время они продолжали добиваться отставки Витренко.