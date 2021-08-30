ТМХ и ГК "1520" поборются за контракт в Иерусалиме на 2,5 млрд евро

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - "Трансмашхолдинг" (ТМХ) участвует в двух тендерах в Израиле, рассказал "Ведомостям" генеральный директор холдинга Кирилл Липа.

Первый конкурс объявлен на финансирование, проектирование, строительство, эксплуатацию и техобслуживание третьей ветки метрополитена Иерусалимской сети легкорельсового транспорта. Проект реализуется на основе государственно-частного партнерства. Победитель будет выступать администратором концессии в течение 25 лет. Максимальная стоимость контракта - 2,5 млрд евро. Правительство Израиля собирает заявки на тендер, конкурс пройдет через год, пишет издание.

"У нас есть ориентировочно 10-12 месяцев на подготовку документации, которая должна соответствовать жестким критериям, предъявляемым Израилем", - сказал Липа.

По его словам, среди конкурентов ТМХ есть российская группа компаний "1520" (ГК "1520"), которая участвует в тендере в консорциуме с китайскими партнерами China Railway Construction Corporation и CRRC Corporation Limited.

Также конкурентами ТМХ и ГК "1520" станут ряд зарубежных консорциумов, в том числе с участием акционера ТМХ Alstom, который идет на тендер с американской Allied и израильскими Electra Ltd и Minrav Holdings.

Заявка консорциума китайских компаний и ГК "1520" значительно дешевле, чем у остальных конкурентов, пишет газета со ссылкой на израильское издание Calcalist, без указания точной суммы. Представитель ГК "1520" не ответил на запрос "Ведомостей".

Предполагается, что эта ветка в Иерусалиме протянется на 31 км от Гило на юге города до Рамат-Эшколя и Рамота на севере. 2,5 км пройдет под землей вдоль Яффо-роуд и улицы Бар-Илан в центре города. На ней будет построено 53 станции, в том числе три под землей, и депо. Предполагается, что проект будет завершен в течение шести лет, а полностью введен в эксплуатацию в течение восьми лет.

Для ТМХ это первый проект такого масштаба. Холдинг выступает в составе консорциума, в котором выполняет направляющую и координирующую роль, отмечает издание. "Мы прошли квалификационные переговоры, собрали очень большой консорциум из российских и зарубежных компаний, в том числе израильских", - сказал Липа. В него входят финансовые партнеры, строители, интеграторы, профессионалы в области сигнальных систем. Плюс 6-8 компаний, которые будут участвовать в общестроительных работах. Также одним из партнеров стал крупнейший оператор автобусов в Израиле.

Второй конкурс, в котором участвует ТМХ, - это создание легкорельсового трамвая в Тель-Авиве. Его стоимость оценивается в 60-70 млн евро. В этом проекте роль ТМХ значительно меньше, отмечает Липа: "Здесь мы просто поставщики подвижного состава".

Действующий консорциум, который прошел квалификационные процедуры, исключил из своего состава производителя подвижного состава, а вместо них пришел ТМХ. Тендер планируется провести в ближайшие полгода, отмечает Липа.

"В отличие от первого конкурса это другой по масштабам нашей деятельности проект, но зато он ближе по срокам. Кроме того, для ТМХ Израиль в целом очень важный рынок", - резюмировал гендиректор холдинга. ТМХ обсуждает еще один потенциальный контракт в Израиле, сказал Липа, не раскрывая подробностей.

В конце 2020 года международное подразделение ТМХ - TMH International и генеральный директор швейцарской консалтинговой компании Maydex Патрик Ландау создали СП TMH Israel. Доля TMH International составляет 70%, а Ландау назначен председателем компании. TMH Israel нацелена на контракты как в железнодорожном, так и в городском рельсовом транспорте, пишет газета.

"Трансмашхолдинг" - крупнейший в России производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Предприятия группы расположены в Петербурге, Брянске, Пензе, Твери, Московской, Ростовской и Саратовской областях, а также в Швейцарии, Венгрии, ЮАР, Египте, Аргентине, Белоруссии и Казахстане. Сервисный блок группы представляют юридически самостоятельный холдинг "Локомотивные технологии".

В объединенной корпорации 79,4% - у структур бизнесменов Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, а также главы совета директоров группы Дмитрия Комиссарова и генерального директора компании Кирилла Липы. Двое последних являются контролирующими акционерами. 20% ТМХ принадлежит французскому концерну Alstom.

ГК "1520" - российский производственно-строительный холдинг, главные компетенции которого сосредоточены в сфере проектирования и строительства железных дорог. География деятельности - от Балтики до Тихого океана. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 71,7% акций ГК "1520" - у Алексея Крапивина, еще 28,3% - у Бориса Ушеровича.