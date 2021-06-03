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ТМХ намерен поставить в Аргентину электрички на 880 млн евро

Обсуждается идея привлечения средств ФНБ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - "Трансмашхолдинг" (ТМХ) готовится подписать крупный контакт на поставку электричек в Аргентину.

"Объем - 880 млн евро, порядка 560 вагонов. Это будет аналог "Иволги", которая эксплуатируется в Москве. (...) Будет использована (платформа - ИФ) ЭГ2Тв, технологии, экспертиза", - сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ТМХ Кирилл Липа в кулуарах Петербургского международного экономического форума в четверг. Глава компании уточнил, что "подписание контракта ожидается в ближайшие дни".

При этом, по словам топ-менеджера, обсуждается вопрос привлечения средств под проект из Фонда национального благосостояния (ФНБ). "Изначально был план, что Росэксимбанк предоставит заем под гарантию ЭКСАРа (Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций - ИФ). Но идея видоизменилась", - уточнил Липа, подчеркнув, что нет гарантии того, что будут выделяться именно средства ФНБ, это лишь "одна из идей".

Вместе с тем, глава "Трансмашхолдинга" отметил, что новый контракт является "прорывной историей" - как для группы в целом, так и для развития номенклатуры массово выпускаемой продукции входящего в ТМХ Тверского вагоностроительного завода (именно там, как ожидается, будет производиться подвижной состав).

"То, что мы поставляем пассажирские вагоны (в Египет, 1,3 тыс. шт. - ИФ) - это хорошо. Но значительно важнее то, что мы начнем поставлять электропоезда, потому что это следующая "спортивная лига", - заявил Липа.

"Трансмашхолдинг" - крупнейший в РФ производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Предприятия группы расположены в Санкт-Петербурге, Брянске, Пензе, Твери, Московской, Ростовской и Саратовской областях, а также в Швейцарии, Венгрии, ЮАР, Египте, Аргентине, Белоруссии и Казахстане. Сервисный блок группы представляют юридически самостоятельный холдинг "Локомотивные технологии".

Липа совместно с главой совета директоров ТМХ Дмитрием Комиссаровым являются контролирующими акционерами группы. Их партнерами выступают Искандар Махмудов и Андрей Бокарев (у структур четырех бизнесменов в объединенной корпорации - 79,4%). 20% ТМХ принадлежит французскому концерну Alstom.

ТМХ Трансмашхолдинг Аргентина

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