"Трансмашхолдинг" отказался от регистрации материнской компании в Нидерландах

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - "Трансмашхолдинг" (ТМХ) изменил структуру владения, отказавшись от регистрации своей материнской компании в Нидерландах: впрочем, в группе утверждают, что это никак не связано с денонсацией налогового соглашения РФ с этой страной.

"У нас существовала холдинговая компания, она была зарегистрирована в Нидерландах - это было желание исключительно Alstom (совладелец ТМХ - ИФ), которая тоже имеет там свой офис корпорации, и они все "дочерние" дела выстраивают через Нидерланды", - заявил "Интерфаксу" генеральный директор ТМХ Кирилл Липа в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Но из Нидерландов мы ушли. (...) Акционер (The BreakersInvestments B.V. - ИФ) был (зарегистрирован в этой стране - ИФ). Все - больше нет, мы его ликвидировали. Формальное решение суда уже принято - ждем сейчас исключения из реестра", - сказал топ-менеджер. "Процесс этот начали давно, и он чудесным образом совпал (с денонсацией - ИФ). Оказалось, мы провидчески поступили", - сообщил он.

"Поэтому процесс (денонсации - ИФ) нас никоим образом, по счастью, не затронет. У нас акционерная компания с Alstom теперь зарегистрирована на Кипре (Transmashholding Ltd - ИФ). С Кипром все соответствующие соглашения подписаны, я проблем никаких не вижу", - заявил Липа.

Комментируя возможную денонсацию налогового соглашения со Швейцарией, глава "Трансмашхолдинга" заявил, что эта "история вообще малозначима". "(Там - ИФ) у нас зарегистрирована TMH International - она выполняет функции холдинговой и управляющей компании для наших международных активов. И сегодня финансовый и дивидендный поток выстроен пока таким образом, что никаких проблем у нас нет. По мере дальнейшего изменения налоговой системы будем реагировать", - сказал он.

"Трансмашхолдинг" - крупнейший в РФ производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Предприятия группы расположены в Санкт-Петербурге, Брянске, Пензе, Твери, Московской, Ростовской и Саратовской областях, а также в Швейцарии, Венгрии, ЮАР, Египте, Аргентине, Белоруссии и Казахстане. Сервисный блок группы представляют юридически самостоятельный холдинг "Локомотивные технологии".

Липа совместно с главой совета директоров ТМХ Дмитрием Комиссаровым являются контролирующими акционерами группы. Их партнерами выступают Искандар Махмудов и Андрей Бокарев (у структур четырех бизнесменов в объединенной корпорации - 79,4%). 20% ТМХ принадлежит французскому концерну Alstom.