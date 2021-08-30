"Вымпелком" подтвердил, что изучает возможность продажи сотовых вышек

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") изучает возможность продажи своей башенной инфраструктуры, считает, что на российском рынке пришло время для этого, заявил гендиректор компании Александр Торбахов в ходе онлайн пресс-конференции в понедельник.

"Мы внимательно рассматриваем эту опцию и считаем, что момент на рынке настал", - сказал Торбахов.

Он отметил, что если в 90-е годы каждый оператор строил сеть самостоятельно и считал, что в этом есть конкурентное преимущество, то "в 20-х годах 21-го века такой иллюзии нет".

"Мы понимаем, что как минимум часть инфраструктуры может быть консолидирована, и в этом есть некое скрытое value. Поэтому тот, кто первый сделает эти шаги, выиграет от этого первого, скажем так, лидирующего движения", - сказал гендиректор "Вымпелкома".

"Мы считаем, что в принципе этот вектор движения, такое, скажем, некое перераспределение сил на башенном рынке – это очень здоровая и правильная для рынка в целом и для игроков, которые это сделают, инициатива", - добавил он.

Ведет ли компания переговоры о продаже этого бизнеса и с кем, он комментировать не стал.

В июне Forbes со ссылкой на источники писал, что "Вымпелком" возобновил переговоры по продаже своей башенной структуры – "Национальная башенная компания" (НБК), проводится процедура due diligence. По данным издания, Morgan Stanley, выступающий одним из аудиторов, оценивает башенный бизнес оператора в 60-70 млрд рублей.

По информации Forbes, среди претендентов на НБК – независимые башенные компании "Русские башни", "Вертикаль" и "Сервис-Телеком".

Еще один претендент – компания Kismet Ивана Таврина, которая направила телекоммуникационному холдингу VEON Ltd. (владеет "Вымпелкомом") заявку на приобретение сотовых вышек в России, сообщали источники газеты "Ведомости". В ходе переговоров с другими потенциальными покупателями речь шла о покупке примерно 15 тыс. антенно-мачтовых сооружений за $900 млн или 60-70 млрд рублей, писала газета.

"Вымпелком" уже пытался продать башенную инфраструктуру в 2015-2017 гг., компания объявляла тендер по продаже около 10 тыс. своих вышек. Заявки претендентов содержали примерно одинаковое ценовое предложение – около $0,5 млрд. Сам оператор хотел получить за свои башни, расположенные на территории РФ, примерно $1 млрд, утверждали источники "Интерфакса".

Одним из основных претендентов на актив были "Русские башни", оператор планировал продать 13 тыс. вышек башенной компании за $700 млн, однако переговоры были прекращены в том же году.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", выручка НБК по итогам 2020 года составила 5,24 млрд рублей, чистая прибыль – 135 млн рублей.