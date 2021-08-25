"Ведомости" узнали об интересе "Сервис-Телекома" к сотовым вышкам VEON

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Независимый инфраструктурный оператор "Сервис-Телеком" направил телекоммуникационному холдингу VEON Ltd. заявку на приобретение около 15 тысяч сотовых вышек в России, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

Условия предложения не раскрываются. Ранее на предварительных переговорах с потенциальными покупателями этот актив, по словам источников издания, оценивался примерно в $900 млн.

В обеих компаниях ситуацию не комментируют.

На сайте "Сервис-Телекома" говорится, что в управлении компании находится около 2500 сооружений связи.

Совладельцами ООО ГК "Сервис-Телеком" являются Галина Гуринова, Дмитрий Соков и Ольга Бердина. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", с 2020 года доли всех совладельцев находятся в залоге у Газпромбанка.

"Сервис-Телеком" является третьим возможным покупателем вышек, на которых размещено оборудование "Вымпелкома".

На прошлой неделе газета сообщала, что заявку на приобретение сотовых вышек VEON в России направила компания Kismet Ивана Таврина.

Ранее Forbes сообщал, что переговоры о покупке актива также ведет компания "Русские башни".