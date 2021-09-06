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Veon намерен продать башенный бизнес в России за $970 млн

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Телекоммуникационный холдинг Veon (владеет российским ПАО "Вымпелком") договорился о продаже вышек мобильной связи в России компании "Сервис-Телеком" за 70,65 млрд рублей ($970 млн), говорится в сообщении холдинга.

Сделка включает продажу 100% "Национальной башенной компании" (НБК), которая управляет портфелем из примерно 15,4 тыс. вышек мобильной сети в России. Вся активная инфраструктура мобильной сети, в настоящее время эксплуатируемая "Вымпелкомом", и большая часть вышек на крышах останутся в собственности компании.

Сделка требует согласования со стороны Федеральной антимонопольной службы. Ожидается, что ее закрытие состоится в четвертом квартале 2021 года.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе "Вымпелкома", большая часть суммы по сделке будет выплачена компании при ее закрытии и в первые месяцы 2022 года. "Некоторые платежи отложены на 3 года, но они относительно небольшие в контексте сделки", - отметили в компании.

По условиям сделки "Вымпелком" и "Сервис-Телеком" заключили долгосрочное генеральное соглашение о предоставлении услуг башенной инфраструктуры на начальный период 8 лет и многократное продление на 8 лет по усмотрению "Вымпелкома". Обе стороны дополнительно войдут в новую программу build-to-suit (строительство объектов под нужды "Вымпелкома"), включающую до 5 тыс. объектов к 2029 году.

"В результате сделки наше партнерство с ГК "Сервис-Телеком" выйдет на абсолютно новый, федеральный уровень взаимодействия, что позволит улучшить сроки и эффективность развития радиосети ПАО "Вымпелком" на национальном уровне. Мы также рассчитываем, что независимый игрок такого масштаба сможет в целом благотворно повлиять на весь российский рынок башенной инфраструктуры", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Вымпелкома" Александра Торбахова.

Veon Сервис-Телеком

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