Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Группа ЧТПЗ в I полугодии сократила скорректированную EBITDA на 29,6%

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Группа ЧТПЗ (флагманский актив - "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP), входит в группу ТМК) в I полугодии 2021 года сократила скорректированную EBITDA до 9,861 млрд рублей.

По итогам первого полугодия 2020 года показатель составлял 14,012 млрд рублей, говорится в консолидированной отчетности компании по МСФО. Таким образом, падение EBITDA составило 29,6%.

Чистый убыток по итогам первого полугодия 2021 года составил 5,105 млрд рублей против 4,480 млрд рублей чистой прибыли в январе-июне 2020 года.

Выручка выросла на 9,9%, до 71,363 млрд рублей.

Новость дополняется

ЧТПЗ

Новости

Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Производители керамических конденсаторов приостановили выпуск из-за вспышки COVID в Азии

Производители керамических конденсаторов приостановили выпуск из-за вспышки COVID в Азии

Цена газа в Европе превысила $600/тыс. кубометров

Венгрия договорится с "Газпромом" о покупке 4,5 млрд кубометров газа в год

Цена газа в Европе вплотную приблизилась к $600/тыс. кубометров

Двое пострадали в аварии с беспилотником Tesla во Флориде

Чиновники согласились частично удовлетворить просьбу "Эльгаугля" о приоритете на БАМе

"Ростелематике" предложат создать систему весогабарита за 152 млрд рублей

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');