Группа ЧТПЗ в I полугодии сократила скорректированную EBITDA на 29,6%

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Группа ЧТПЗ (флагманский актив - "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP), входит в группу ТМК) в I полугодии 2021 года сократила скорректированную EBITDA до 9,861 млрд рублей.

По итогам первого полугодия 2020 года показатель составлял 14,012 млрд рублей, говорится в консолидированной отчетности компании по МСФО. Таким образом, падение EBITDA составило 29,6%.

Чистый убыток по итогам первого полугодия 2021 года составил 5,105 млрд рублей против 4,480 млрд рублей чистой прибыли в январе-июне 2020 года.

Выручка выросла на 9,9%, до 71,363 млрд рублей.

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