ТМК продала подразделение по ломозаготовке

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - "Трубная металлургическая компания" продала подразделение по ломозаготовке. Новым владельцем ООО "ТМК Мета" и ООО "Мета-Инвест" стало ООО "Чермет Сервис", согласно данным ЕГРЮЛ.

Предприятие "ТМК Мета" было создано в 2004 году и занимается заготовкой, переработкой и последующей реализацией металлолома. У компании 43 производственно-заготовительных участка, расположенных в 11 регионах России. Актив был приобретен трубной компанией в рамках сделки по покупке группы ЧТПЗ в 2021 году. В 2022 году выручка "ТМК Мета" составила 47,6 млрд рублей, чистая прибыль - 364 млн рублей.

Получить комментарий в ТМК "Интерфаксу" пока не удалось.

По словам одного из источников агентства, сделка по продаже актива была закрыта в середине сентября.

По данным ЕГРЮЛ, 99,9% "Чермет Сервиса" у ООО "Кронос", 99,99% уставного капитала которого владеет Алексей Золотарев. Золотареву также принадлежат ООО "Транслом" и ООО "Гермес". Последнее еще в 2019 году приобрело "ТМК Чермет", который поставлял лом для Таганрогского металлургического, Северского и Волжского трубных заводов, входящих в группу ТМК.