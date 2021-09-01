Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

"Мосбиржа" допустит к торгам акции еще 77 иностранных компаний

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 1 сентября со среды начинает торги акциями еще 77 иностранных компаний, среди которых бумаги Robinhood, MSCI, Pinterest, Beyond Meat, JPMorgan Chase & Co. и News Corp.

В результате число акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов, с которыми инвесторы могут совершать сделки на "Московской бирже", достигнет 281, а до конца года их число планируется увеличить до 500.

Торги акциями иностранных эмитентов на "Московской бирже" начались 24 августа 2020 года. Сделки с бумагами можно заключать на основной и вечерней торговых сессиях. Расчеты по ним осуществляются в российских рублях, дивиденды по акциям начисляются в валюте номинала - по американским бумагам в долларах США.

Планируется, что в сентябре бумаги также начнут торговаться в валюте.

Мосбиржа Robinhood MSCI Pinterest Beyond Meat JPMorgan Chase News Corp

Новости по теме

Новости

Рубль в среду утром стабилен к доллару и евро в ожидании новых стимулов к движению

Фондовые индексы США закрыли торги снижением

Фондовые индексы США закрыли торги снижением

Рынки акций Европы завершили последние торги лета в минусе

Ростуризм продлил окно продаж туров с кэшбэком на две недели

Южная Корея лишит Google и Apple монополии при оплате приложений

Южная Корея лишит Google и Apple монополии при оплате приложений

РСПП призвал министров обсудить с бизнесом налоговый маневр для металлургов

Облако кэша "Яндекса" двинулось в западном направлении. Обобщение

Облако кэша "Яндекса" двинулось в западном направлении. Обобщение

"Аэрофлот" запустит регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх в октябре

Минцифры до конца года найдет деньги для модернизации сельских почтовых отделений

Минцифры до конца года найдет деньги для модернизации сельских почтовых отделений

На Восточном провели годовое техобслуживание к приезду Путина

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');