"Мосбиржа" допустит к торгам акции еще 77 иностранных компаний

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 1 сентября со среды начинает торги акциями еще 77 иностранных компаний, среди которых бумаги Robinhood, MSCI, Pinterest, Beyond Meat, JPMorgan Chase & Co. и News Corp.

В результате число акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов, с которыми инвесторы могут совершать сделки на "Московской бирже", достигнет 281, а до конца года их число планируется увеличить до 500.

Торги акциями иностранных эмитентов на "Московской бирже" начались 24 августа 2020 года. Сделки с бумагами можно заключать на основной и вечерней торговых сессиях. Расчеты по ним осуществляются в российских рублях, дивиденды по акциям начисляются в валюте номинала - по американским бумагам в долларах США.

Планируется, что в сентябре бумаги также начнут торговаться в валюте.