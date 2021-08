"Мосбиржа" допускает к торгам еще 31 иностранную акцию

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с понедельника допускает к торгам еще 31 иностранную акцию.

В частности, речь идет об акциях таких компаний, как Emerson Electric, Amphenol, Phillips 66, Campbell Soup Company, Paychex, NetApp Inc., Paccar Inc., Fox Corp., CME Group Inc., Lincoln National Corporation, Stryker Corp., Copart Inc., Charter Communications, Northrop Grumman Corp., Textron Inc., C.H. Robinson Worldwide, Ralph Lauren Corp., Humana Inc., Vipshop Holdings, Clover Health Investments, TAL Education Group, AMC Entertainment Holdings, Coinbase Global, ContextLogic, Alcoa, Li Auto Inc., Snap Inc., Hershey Co., Qorvo Inc., NIO Inc., а также S&P Global Inc.

В результате число акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов, с которыми инвесторы могут совершать сделки на "Московской бирже", достигнет 204.

Торги акциями иностранных эмитентов на "Московской бирже" стартовали 24 августа 2020 года. Сделки с бумагами можно заключать на основной и вечерней торговых сессиях. Расчеты по ним осуществляются в российских рублях, дивиденды по акциям начисляются в валюте номинала - по американским бумагам в долларах США.