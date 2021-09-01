"Транснефть" использовала половину резерва на компенсации загрязнения "Дружбы"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - "Транснефть" использовала уже половину созданного резерва на выплату компенсаций за загрязнение нефтепровода "Дружба", сообщил первый вице-президент компании Максим Гришанин в ходе телеконференции.

По его словам, изначально резервировалось порядка 30 млрд рублей, сейчас осталось около 15 млрд рублей.

"Будем это продолжать, надеемся, что до конца 2021 года значительную часть объемов урегулируем, и будут какие-то остатки на 2022 год", - сказал Гришанин.

Он отметил, что в первом полугодии урегулировано еще два "кейса" - один касается группы "Роснефть" и Total, также были урегулирования претензии "ЛУКОЙЛа" в отношении поставок на Мозырский НПЗ.

Гришанин также отметил, что компания конструктивно работает с "Роснефтью" по вопросу компенсаций.

18 апреля 2019 года на Мозырском НПЗ в Белоруссии была обнаружена нефть с превышением уровня содержания хлорорганических соединений. Источником, из которого в трубу попала загрязненная нефть, был назван пункт приема нефти в Самарской области. Транзит нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен. Из-за форс-мажора нарушились поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, Украину и страны Балтии. По всем направлениям она была восстановлена с 9 июня. "Транснефти" пришлось компенсировать другим компаниям убытки из-за случившегося.