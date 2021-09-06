"Транснефть" захотела обеспечивать безопасность на частных пунктах сдачи нефти

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - "Транснефть", которая после инцидента с загрязнением нефти на трубопроводе "Дружба" в 2019 году безуспешно пытается получить контроль над частными пунктами сдачи (ПСП) нефти в систему, обратилась в правительство с просьбой наделить компанию полномочиями по обеспечению безопасности на частных ПСП, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо главы монополии Николая Токарева вице-премьеру Михаилу Мишустину.

В частности, речь идет о внеплановых проверках, установке систем видеонаблюдения и прямом доступе операторов к данным о качестве сдаваемой нефти, уточняет издание.

По данным газеты, Токарев в конце июля попросил главу правительства поручить Минэнерго учесть предложения компании по обеспечению безопасности ПСП. Речь идет о проекте постановления правительства о требованиях к безопасности объектов ТЭК, которое разрабатывает Минэнерго.

Вопрос о необходимости подобных мер "Транснефть" подняла после инцидента с загрязнением нефти на трубопроводе "Дружба" хлорорганикой весной 2019 года. Дискуссия обострилась в июне 2021 года, когда АО "Самаранефтегаз" на ПСП "Муханово", по данным "Транснефти", сдало сырье с превышением норматива по хлорорганике, напоминает "Коммерсантъ". После кризиса 2019 года "Транснефть" безуспешно пыталась получить операционный контроль над всеми ПСП, многие из которых принадлежат нефтяникам.

Также компания претендует на контроль над средствами защиты информации в рамках системы измерения количества и качества нефти на ПСП, уточняет газета.

Факт направления письма "Коммерсанту" подтвердил советник главы "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин.

Как отмечает в письме Токарев, за последние два года "Транснефть" восемь раз направляла предложения по усилению требований по обеспечению безопасности линейных объектов и контроля за приемом нефти в Минэнерго, и еще три - в правительство. Дважды правительству разобраться в ситуации поручал президент Владимир Путин. Токарев в письме премьеру утверждает, что противодействие нефтяников внедрению операционного контроля на частных ПСП "можно расценить как осознанные действия по сохранению условий для сдачи в систему некондиционной нефти", цитирует издание письмо.

С рядом компаний, в том числе "ЛУКОЙЛом" и "Татнефтью", уточняют источники газеты, "Транснефть" смогла согласовать свои предложения, "отчасти их скорректировав". Однако "особую позицию" занимает "Сургутнефтегаз", против многих идей трубопроводной компании выступает и "Роснефть".

Источники "Коммерсанта" сообщают, что Мишустин поручил проработать предложения "Транснефти" вице-премьеру Александру Новаку, а тот перенаправил вопрос в Минэнерго.

Но, судя по всему, там также далеко не во всем поддерживают предложения трубопроводной компании.

Спустя месяц после обращения к премьеру первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин направил заместителю министра энергетики Анастасии Бондаренко письмо о том, что подход министерства к угрозам объектам ТЭК, который учитывает только физическую защиту от террористических действий или нападений, является слишком узким, а запланированные в проекте постановления меры - недостаточными, сообщает "Коммерсант". Умышленная сдача в систему смеси, содержащей искусственные химические соединения в высокой концентрации, может остановить прокачку нефти и создать реальную угрозу всей системе транспортировки, пишет Гришанин. Он еще раз просит министерство учесть предложения "Транснефти" в готовящемся документе.